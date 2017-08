Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich im Streit um den Ausbau der Autobahn A1 in Norddeutschland in einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) kompromisslos gezeigt und Forderungen der privaten Betreibergesellschaft A1 Mobil nach mehr Finanzmitteln erneut zurückgewiesen. "Der Betreiber fordert eine Veränderung der Vergütung - der Bund lehnt die Forderung des Konzessionsnehmers allerdings ab", sagte der Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Sebastian Hille.

Die Betreibergesellschaft für den bereits erfolgten Ausbau der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg habe das Ministerium in einem Brief vor einer "existenzbedrohenden Situation" gewarnt, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Schieße der Bund kein Geld nach, könne in wenigen Monaten das Aus folgen. Am Montag habe das Konsortium Klage über 640 Millionen Euro gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. A1 Mobil war für eine Stellungnahme dazu nicht erreichbar.

Hille bestätigte bei einer Pressekonferenz in Berlin "den Eingang eines Briefes des Konzessionsnehmers an uns", ohne aber Auskunft über den Inhalt des Schreibens zu geben. Der Inhalt sei "Gegenstand der Berichterstattung", sagte er lediglich. Die Betreibergesellschaft trage laut vertraglicher Vereinbarung "das Verkehrsmengenrisiko". Gehe dieser in die Insolvenz, werde der Bund einspringen. "Wenn es zu einem Ausfall des Konzessionsnehmers kommt, fallen die Aufgaben, die bisher vom Konzessionsnehmer erbracht worden sind, wieder auf den Bund."

Generell bleibt der Bund nach seinen Angaben bei seiner Haltung, dass ÖPP-Projekte "ein sinnvolles und gutes Instrument sind". Wegen möglicher Probleme bei verkehrsmengenorientierten Konzepten werde bei solchen ÖPP-Projekten seit 2009 auch nur noch nach einem anderen Modell abgerechnet. "Dennoch gelten natürlich die damals vertraglich geschlossenen Grundlagen", hob Hille vor dem Hintergrund der Klage des Betreibers hervor.

Dagegen hielt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe den Verzicht auf ÖPP im Autobahnbau für zwingend geboten. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind durch die bekannt gewordene finanzielle Schieflage der Betreibergesellschaft A1 Mobil bestätigt worden", erklärte Präsident Hans-Hartwig Loewenstein. ÖPP-Projekte im Autobahnbau kämen den Steuerzahler teurer als herkömmliche Vergaben. "Daher fordern wir eine neue Bundesregierung auf, die derzeitige ÖPP-Strategie zu überdenken und den Ausbau weiterer Autobahnstrecken in Form von ÖPP-Projekten sofort zu stoppen."

