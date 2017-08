Zürich (awp) - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler sieht in den beiden wichtigen asiatischen Märkten China und Indien Wachstumschancen. Gleichzeitig hat der Konzern in den beiden Länder aber auch mit Herausforderungen zu kämpfen. In China sei die Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten 2017 "relativ flach" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...