Zürich (ots) - Das Schweizer Handy-Zahlungsmittel Twint soll mit

dem chinesischen Alipay kompatibel werden. Das bestätigt Jürg

Schneider, Sprecher der Twint-Aktionärin SIX Group, gegenüber der

«Handelszeitung». Zwischen Vertretern von Alipay und der Schweizer

SIX Group hätten diesbezüglich bereits Gespräche stattgefunden. Laut

Schneider ist das Ziel, die von Twint und Alipay für Zahlungen

verwendeten QR-Codes kompatibel zu machen. Eine Lösung oder ein

Standard sei frühestens für 2018 zu erwarten.



Die Bezahl-App Alipay ist ein Ableger des Online-Händlers Alibaba

und wurde zunächst nur in China im Handel verwendet. Mittlerweile

gibt es aber auch in Europa immer mehr Geschäfte - unter anderem im

Tourismus -, die Alipay akzeptieren, denn sie öffnet den Zugang zu

rund einer halben Milliarde chinesischer Nutzer. Auch die SIX Group

wickelt für Alipay in Europa Zahlungen ab. Twint hingegen ist ein

rein nationales Zahlungsmittel der Schweizer Banken, das ursprünglich

von Postfinance lanciert worden war. Könnte Twint über Alipay auch im

Ausland eingesetzt werden, würde das seine Attraktivität stark

erhöhen.



Sowohl Twint als auch Alipay setzen für die Abwicklung von

Zahlungen in Läden auf sogenannte QR-Codes: optische Pixelmuster, die

mit einem Handy oder Scanner erfasst werden müssen. Kreditkarten und

die Bezahl-Apps von Apple und Samsung dagegen kommunizieren über Funk

mit den Kassenterminals.



