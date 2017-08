1,5 Milliarden USD schweres Projekt nimmt in Dubai Wholesale City Gestalt an

Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, hat die Blaupause für den Dubai Food Park (DFP) präsentiert, der das neueste Element der Dubai Wholesale City (DWSC) darstellt.

Die Entwicklung des Parks wird 1,5 Milliarden USD kosten. Er soll im Nahen und Mittleren Osten die erste Anlaufstelle speziell für den Lebensmittelsektor werden. Der DFP möchte die Position Dubais als führendes regionales Zentrum für den Lebensmittelhandel, Import, Export und Reexport von Nahrungsmitteln stärken. Das Konzept für diesen Park wird zu einem Zeitpunkt erstellt, zu dem der Handel mit Lebensmitteln 11 Prozent des BIP der VAE ausmacht und geschätzt wird, dass die Lebensmittelbranche bis zum Jahr 2030 ein Wachstum um 70 Prozent auf 6,3 Milliarden USD erleben wird. Der Park wird sämtliche Kategorien des Lebensmittelgroßhandels bieten und kann so der hohen Nachfrage im Lebensmittelsektor in den VAE und in der Großregion gerecht werden.

Der DFP wird sich innerhalb der DWSC auf 48 Millionen Quadratfuß erstrecken. Das mit 550 Millionen Quadratfuß größte Großhandelszentrum der Welt soll innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren Gestalt annehmen. Die Kosten werden auf 8,2 Milliarden USD geschätzt. Aufgrund seines strategischen Standorts an der Schnittstelle zwischen Ost und West sowie des einfachen Zugangs auf die modernen Logistikeinrichtungen Dubais setzt sich der Park von anderen Großhandelsstandorten weltweit ab.

Der DFP wird der Aufsicht und Zuständigkeit von Abdulla Belhoul, Geschäftsführer der Dubai Wholesale City, unterliegen. Belhoul sagte über das Projekt: "Der DFP wurde gegründet, um dem erhöhten Bedarf nach spezialisierten Logistikservices gerecht zu werden, mit denen die Lieferkettenkosten reduziert werden können. Der Park wird ein zentraler Anlaufpunkt für Behörden-, Verwaltungs- und Logistikservices im Zusammenhang mit Großhandel, Import, Export und Reexport werden."

In dem Park wird es einen zentralen Großhandelsmarkt geben, der die Sektoren Einzelhandel, Gastronomie und Lebensmittelservice bedient, ferner einen Logistikbereich, einen Bereich für ergänzende Services, einen Bereich für die Verarbeitung abgepackter Waren, eine Anlage zum Recyceln von Biomüll sowie ein umfangreiches Angebot staatlicher Services wie Zollabfertigung, Lizenzen, Lebensmittelsicherheit und -inspektionen alles unter einem Dach.

Der DFP wird von Dubais erstklassiger Infrastruktur für den Transport zu Lande, zu Wasser und in der Luft profitieren und eine attraktive Umgebung für Lebensmittelunternehmer und globale Investoren darstellen. Der Park soll eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der globalen Nahrungsmittelsicherheit sowie bei der Förderung von Innovationen innerhalb des gesamten Sektors spielen.

