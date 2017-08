Wallisellen (ots) - Das Bundesgericht bestätigt in seinem

wegweisenden Urteil vom 14.07.2017, dass im Bereich der

Messdienstleistungen eine freie Wahl der Anbieter herrschen und somit

der Markt und Wettbewerb spielen solle. Damit verwirft es die

Argumentationen vorangegangener Entscheide des

Bundesverwaltungsgerichts und der ElCom mit deutlichen Worten: «Nicht

die Liberalisierung bzw. die Zulassung von Wettbewerb, sondern im

Gegenteil die Einschränkung von Wirtschaftsfreiheit und des

Wettbewerbs bedarf einer verfassungsmässigen und gesetzlichen

Grundlage.»



Wirtschaftsfreiheit und freie Wahl



Gemäss dem Bundesgerichtsurteil muss es den Produzenten

grundsätzlich erlaubt sein, Dritte mit der Durchführung von

sogenannten Lastgangmessungen zu beauftragen. Die Messdatenerhebung

falle nicht unter das von den Gegnern vorgebrachte

Ausschliesslichkeitsrecht der Netzbetreiber. Es gelte vielmehr die

Wirtschaftsfreiheit, namentlich die freie Wahl des Vertragspartners

durch den Produzenten. Swiss Metering sieht hohes finanzielles

Einsparpotenzial für Stromerzeuger und auch Endkunden



«Jetzt herrscht Rechtssicherheit», freut sich Valentin Gerig,

Co-Beschwerdeführer und CEO der Messdienstleisterin Swiss Metering

AG, über das Bundesgerichtsurteil vom 14.07.2017. «Das

Bundesgerichtsurteil erlaubt Swiss Metering AG nun einen

verbindlichen Auftritt im Markt.» Denn das finanzielle

Einsparpotenzial gerade für Stromerzeuger mit einer so genannten

Lastgangmessung sei bei eigener Wahl des Messdienstleisters

beträchtlich.



Swiss Metering bietet Verbrauchern und Erzeugern elektrischer

Energie für Lastgangmessungen und Zählerbetrieb günstige

Messdienstleistungen an. Angesprochen werden Erzeuger erneuerbarer

Energie mit mehr als 30 kWp Anschlussleistung und freie Stromkunden

mit mehr als 100 MWh Energieverbrauch pro Standort und Jahr. Das

Unternehmen leistet damit einen Beitrag für eine effiziente

Energieversorgung und die Energiewende in der Schweiz.



Vorgeschichte



Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) hatte 2015 eine

Beschwerde eines Landwirts aus Graubünden gegen die Repower AG

abgewiesen. Er wollte die vorgeschriebenen Lastgangmessungen seiner

PV-Anlagen durch die deutlich günstigere Swiss Metering AG vornehmen

lassen. Repower verweigerte aber die Zustimmung zum Wechsel des

Messdienstleisters. Die Beschwerdeführer vertraten jedoch stets die

Auffassung, dass es keine genügende gesetzliche Grundlage dafür gibt,

Endverbraucher oder Produzenten ohne deren Zustimmung zu zwingen,

Messdienstleistungen vom lokalen Netzbetreiber beziehen zu müssen.

Die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht wurde ebenfalls

abgewiesen. Das Bundesgericht hat nun in seiner abschliessenden

Beurteilung vom 14.07.2017 beide vorangegangenen Entscheide in

deutlichen Worten verworfen.



