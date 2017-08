Zürich (ots) - Das Sparprogramm Victoria der Postfinance hat

Auswirkungen auf die Kulturszene. Die Sponsorings für die

Variété-Veranstaltung «Das Zelt» und das «Schweizer

Jugend-Sinfonie-Orchester» lasse die Posttochter per Ende Jahr

auslaufen, bestätigt Postfinance-Sprecher Johannes Möri gegenüber der

«Handelszeitung». Auch das Eishockey-Sponsoring der staatlichen Bank

werde «optimiert». Offenbar will die Postfinance die Unterstützung

der Nationalmannschaft reduzieren und sich auf die Liga

konzentrieren.



Sparen will Postfinance auch beim Geldautomaten-Netz, wie die

«Handelszeitung» mit Verweis auf interne Dokumente schreibt. Demnach

sollen sämtliche Standorte hinterfragt werden. Neue Bankomaten sollen

nur noch «bei positiver Wirtschaftlichkeit» bewilligt werden. Bei der

Postfinance herrscht derzeit ein Einstellungsstopp. Sprecher Möri

spricht davon, dass «Vakanzen nur bei fundiertem Bedürfnisnachweis»

besetzt würden. Definitive Personalentscheide würden im Herbst

getroffen. In Gewerkschaftskreisen wird ein Abbau von mehreren

hundert stellen befürchtet.



«Victoria» ist Teil eines konzernweiten Umbaus der Post.

Konzernleiterin Susanne Ruoff trimmt den Bundesbetrieb auf Effizienz.

Bis 2020 wird der Bundesbetrieb 500 bis 600 klassische Poststellen

schliessen und in Agenturen umwandeln. Die IT des Konzerns wird

umgekrempelt, die Macht in der Betriebszentrale in Bern Wankdorf

konzentriert. «Zuerst hat das Management das Personal auf der unteren

Stufe wie eine Zitrone ausgepresst, jetzt kommt auch der Speckgürtel,

wie er postintern genannt wird, dran», sagt René Fürst vom

Personalverband Transfair. Fürst spricht vom «grössten Umbau seit der

Aufteilung der PTT in Post und Swisscom».



Originaltext: Handelszeitung

