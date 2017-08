Die Amerikaner sind im Lottofieber: Bei der Lotterie Powerball hat sich der zweitgrößte Jackpot aller Zeiten angesammelt. Die Ziehung am heutigen Mittwoch wird zum Staatsakt. Ich habe mir auch ein Los gekauft.

Die Krankenversicherung steckt in einer Existenzkrise. Die Mieten steigen ins Uferlose, die Löhne dagegen nicht. Das Land ist gespalten wie nie, aber wen kümmert es? Die Amerikaner momentan jedenfalls nicht. Sie hoffen kollektiv auf das große Los, das sie von allen ihren Sorgen befreien könnte. Oder wie Silicon-Valley-Milliardär Marc Andreesen es ausdrückt: "Wenn du vor dem Jackpot unglücklich warst, wirst du auch danach unglücklich sein. Geld macht nicht glücklich. Aber wenn du davor glücklich warst, wirst du danach noch glücklicher sein. Es ist einfach schön, wenn man sich keine Sorgen mehr machen muss, wie man die Rechnungen bezahlt." Denn: Im Jackpot der Lotterie Powerball sind 700 Millionen Dollar.

Das ist der zweithöchste Jackpot aller Zeiten. Das größte Lotterieticket in den USA überhaupt wurde am 13. Januar 2016 ausgespielt. Es waren 1,6 Milliarden Dollar aufgelaufen, die sich am Ende drei Gewinner teilten. Wird heute der Jackpot nicht geknackt, kann er sich ganz schnell wieder in diese Richtung bewegen. ...

