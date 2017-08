FRANKFURT (dpa-AFX) - Der feste Euro hat zur Wochenmitte die Kurse am deutschen Aktienmarkt im Zaum gehalten. Nach den kräftigen Zugewinnen vom Vortag gab der Dax wieder um 0,45 Prozent auf 12 174,30 Punkte nach. Der Eurokurs stieg am Mittwochnachmittag erneut über die Marke von 1,18 US-Dollar. Auch ein überraschend starker Anstieg des deutschen Einkaufsmanagerindex für die Industrie im August hob die Laune der Anleger nicht.

Zudem überwog vor dem Beginn der Notenbankkonferenz am Donnerstag in Jackson Hole in den USA die Zurückhaltung an den Aktienbörsen. "Die Zentralbanker werden dort untersuchen, ob die niedrige Inflation ein Problem darstellt und wie darauf reagiert werden kann", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets in einem Marktkommentar.

Der MDax gab um 0,11 Prozent auf 24918,87 Punkte nach und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,31 Prozent auf 2267,70 Zähler./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0198 2017-08-23/17:48