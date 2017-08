Mainz (ots) - Woche 35/17



Sa., 26.8.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



17.05 Länderspiegel



17.40 Mein Land, Dein Land (VPS 17.35)



18.10 SOKO Wien (VPS 18.04)



(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)



Mi., 30.8.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Film von Nina Behlendorf und Nicolai Piechota Kamera: Thorsten Groß, Bernhard Seifert, Armin Vater, Ralph Zeilinger Deutschland 2017



Woche 36/17



Mo., 4.9.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.45 ZDFzoom (HD/UT) Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Film von Nina Behlendorf und Nicolai Piechota (vom 30.8.2017) Kamera: Thorsten Groß, Bernhard Seifert, Armin Vater, Ralph Zeilinger Deutschland 2017



Do., 7.9.



20.15 Neu Das Pubertier - Die Serie Bitte korrekte Schreibweise beachten: Lisa Louise Sophie Arnold



Bitte streichen: Luise



(Korrektur bitte auch für Do., 21.9.2017 und Do., 28.9.2017, 20.15 Uhr beachten.)



Woche 37/17



Fr., 15.9.



Bitte Korrektur beachten:



5.00- hallo deutschland 5.30



Woche 38/17



Sa., 16.9.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 Aquilas Geheimnis (VPS 5.35)



5.45 Die Jungs-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei. (VPS 5.50)



6.10 PUR+ (VPS 6.15)



(Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)



