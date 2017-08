Von Wien aus übernimmt das Unternehmen ab sofort den Vertrieb und Service für die Asscon-Produkte. Hauptansprechpartner ist Stefan Kessler, einer der Geschäftsführer von Stepan und langjähriger Experte in der SMT-Branche. Das 1968 gegründete Unternehmen ist Systemlieferant für eine Vielzahl an Maschinen, Materialien und Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Leiterplattenproduktion, Elektronik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...