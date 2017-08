ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus haben die schweizerischen Aktien zur Wochenmitte den Handel beendet. In der Schlussauktion konnte der Markt einen Großteil der zuvor gesehenen Verluste wieder aufholen. Teilnehmer verwiesen auf eine gestiegene Nervosität. So sind die Augen der Investoren auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole und hier vor allem auf die Reden von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi gerichtet. Zudem hat die jüngste Rede von US-Präsident Donald Trump wieder für etwas Verunsicherung gesorgt.

Trump kündigte vor Anhängern an, den Bau einer Mauer zu Mexiko durchzuziehen, selbst wenn er zur Finanzierung die Tätigkeit der Regierung einstellen müsse. Das milliardenschwere Vorhaben dürfte auch bei den Republikanern im Kongress nicht auf vorbehaltlose Zustimmung stoßen. Zudem drohte Trump mit dem Ende der Nafta, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen.

Etwas gestützt wurde das Sentiment von teils deutlich besser als erwartet ausgefallenen europäischen Einkaufsmanagerindizes. Vor allem in Deutschland und Frankreich sind diese teilweise klar besser als prognostiziert ausgefallen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.958 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 34,47 (zuvor: 35,16) Millionen Aktien.

Die Abgaben zogen sich durch viele Branchen, wobei sich die Bankenwerte erneut teils schwächer als der Gesamtmarkt zeigten. Die Aktien der UBS verloren 0,2 Prozent, die Papiere der CS Group reduzierten sich um 0,1 Prozent und für die Titel von Julius Bär ging es um 1,6 Prozent nach unten.

August 23, 2017

