Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Anleger nach dem starken Vortag am Mittwoch zurückgehalten. Der SMI fiel im Handelsverlauf über weite Strecken etwas zurück, konnte die Verluste aber bis zum Schluss so gut wie eindämmen. Dennoch verharrte der Index unter der Marke von 9'000 Punkten. Die Schnäppchen nach dem jüngsten Rücksetzer schienen nach und nach auszugehen, hiess es am Markt. Das Kauf-Momentum in Europa am Dienstag habe sich aufgelöst, so ein Analyst. Händler würden bereits auf das Treffen der Notenbanker im Jackson Hole schauen, das am Donnerstag beginnt und an dem Fed-Chefin Janet Yellen sowie EZB-Chef Mario Draghi sprechen werden.

Die Investoren gehen zwar einerseits nicht von bahnbrechenden Ankündigungen aus, erhoffen sich aber gleichwohl neue Informationen zum Kurs der Geldpolitik in den kommenden Monaten. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea seien derweil immer noch hoch - allerdings ohne neue Entwicklungen, welche die Investoren zusätzlich beunruhigen könnten, hiess es. Derweil hellte sich sowohl die Unternehmensstimmung als auch das Konsumentenvertrauen in der Eurozone im August überraschend auf. Dagegen brachen die Neubauverkäufe in den USA im Juli überraschend ein.

Der Swiss Market Index (SMI) stand am Schluss 0,06% tiefer bei 8'958,49 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, fiel 0,15% auf ...

