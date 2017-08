Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria -0,73% auf 8,105, davor 6 Tage im Plus (6,29% Zuwachs von 7,68 auf 8,16), Amag -0,99% auf 49,95, davor 4 Tage im Plus (6,21% Zuwachs von 47,5 auf 50,45), Lenzing +4,79% auf 152, davor 4 Tage im Minus (-2,49% Verlust von 148,75 auf 145,05), SBO +0,4% auf 53,2, davor 4 Tage im Minus (-5,39% Verlust von 56,01 auf 52,99), KTM Industries -0,41% auf 4,83, davor 3 Tage im Plus (2,11% Zuwachs von 4,75 auf 4,85). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Agrana 107,8 (MA200: 108,38, xD, davor 76 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Frauenthal (schlechtester mit -2,89%), Fresenius (bester mit 3,1%), Manz (bester mit 8,28%), Porr(schlechtester mit -15,26%), Semtech...

