FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind deutsche Aktien am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Nach der Erholungsrally vom Vortag ging den Märkten die Puste aus. Zudem stieg der Euro wieder über 1,18 Dollar und die Renditen gaben wieder nach. Damit entfielen gleich zwei der Kurstreiber des Vortages. Da es zudem auch an der Wall Street nach unten ging, fiel der DAX um 0,5 Prozent auf 12.174 Zähler.

US- und Europa-PMIs überraschen positiv

Den Aktienmarkt stützten aber starke Signale von der Konjunktur, die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) überraschten positiv, vor allem in Deutschland und Frankreich. Übergeordnet schauen Anleger aber schon auf das am Donnerstag beginnende Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Dort sprechen unter anderem US-Notenbankchefin Janet Yellen sowie EZB-Präsident Mario Draghi.

Werbefirma WPP reißt Mediensektor ins Minus - Prosieben DAX-Verlierer

Kräftig unter Druck stand Europas Mediensektor, und auch Prosieben im DAX wurden ohne eigene Nachrichten um 3,7 Prozent nach unten gerissen. Auslöser war ein Kurssturz von 11 Prozent bei den Aktien der marktführenden britischen Werbeagentur WPP nach einer drastisch reduzierten Jahresprognose. Im MDAX verloren RTL 1,6 Prozent und Axel Springer 1,4 Prozent.

Kräftig nach oben ging es auch bei Constantin Medien: Hier waren auf der Hauptversammlung der Vorstandsvorsitzende Fred Kogel und der gesamte Aufsichtsrat zurückgetreten, worauf Anleger die Aktien zwischenzeitlich auf über 6 Prozent ins Plus trieben. Am Abend schlossen sie 1,5 Prozent höher.

Gewinnmitnahmen drückten Eon im DAX um 0,7 Prozent, RWE schlossen jedoch 0,2 Prozent höher. Die Analysten von RBC hatten sich sehr positiv zur deutschen Versorger-Branche geäußert. K+S im MDAX sprangen um weitere 4,5 Prozent nach oben. Hier spekulierte der Informationsdienst Platow, der Hedgefonds Elliott könnte auch an einem Einstieg bei K+S interessiert sein.

Bilfinger verloren 1,4 Prozent. Der Index-Betreiber Stoxx nimmt die Aktien zum Index-Revirement am Abend des 15. September aus dem Stoxx-600, ein Omen möglicherweise auch für die demnächst anstehenden Entscheidungen zum MDAX. In den Stoxx-600 aufgenommen werden Aurubis und Drillisch.

Borussia Dortmund stiegen 2,6 Prozent und damit auf den höchsten Kurs seit 16 Jahren. Hier hat Oddo BHF das Kursziel auf 7,50 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Im TecDAX sprangen RIB Software um 6,5 Prozent nach einem Großauftrag durch das schweizerische Bauunternehmen Implenia.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,9 (Vortag: 68,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,36 (Vortag: 2,66) Milliarden Euro. Es gab 6 Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.174,30 -0,45% +6,04% DAX-Future 12.190,00 -0,26% +6,53% XDAX 12.194,33 -0,48% +6,53% MDAX 24.918,87 -0,11% +12,30% TecDAX 2.267,70 -0,31% +25,17% SDAX 11.349,68 -0,04% +19,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,76 39 ===

August 23, 2017 11:55 ET (15:55 GMT)

