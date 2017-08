Beim Handelsblatt-Gespräch "Deutschland Live" widmet sich Angela Merkel den weltpolitischen Krisen: mit einem Plädoyer gegen Nationalismus und für Globalisierung. Beim Thema Nordkorea setzte sie Trump klare Grenzen.

Angela Merkel ist der anstrengende Wahlkampf nicht anzumerken. Die Bundeskanzlerin strahlt trotz einer Welt in Unruhe Zuversicht aus. Die CDU-Vorsitzende präsentierte sich bei der Handelsblatt-Veranstaltung "Deutschland live" nicht nur schlagfertig. Sie sprach vor allem Klartext, wenn es etwa um die "America-First"-Politik von US-Präsident Donald Trump ging. "Ein Amerika, das sich um nichts in der Welt kümmert, sondern nur um sich selbst, wird kein großes und kein großartiges Amerika sein." Sie wolle daher weiter für ein Verständnis von Globalisierung werben, wonach alle und nicht nur einzelne Länder von den Möglichkeiten profitieren könnten.

In einer lebhaften Diskussion mit Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart am Mittwoch in den Industriehallen des Berliner Westhafens hielt Merkel ein Plädoyer gegen Nationalismus und für Globalisierung. "Deshalb sind die meistgebuchten Reisen von Chinesen nach Deutschland Museumsreisen - um sich mal anzugucken, wie es in den drei oder vier Jahrhunderten war, in denen China nicht vorne mit dabei war", sagte Merkel als ...

