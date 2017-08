Westinghouse Electric Company meldete heute eine Vertragsverlängerung über Kernbrennstoffe mit PSEG, einen wichtigen Anbieter von Kernenergie in New Jersey, und wird damit weiterhin Brennelemente für beide Blöcke des Kernkraftwerks Salem liefern.

"Westinghouse ist seit Aufnahme des Betriebs vor mehr als 40 Jahren der einzige Brennstofflieferant für das Kraftwerk Salem von PSEG und wir freuen uns, diesen wichtigen und langjährigen Kunden weiterhin durch die Lieferung von sicherem, zuverlässigem Hochleistungsbrennstoff zu unterstützen", sagte David Howell, President, Americas Region, und Chief Growth Officer bei Westinghouse. "Diese anhaltende Partnerschaft ist Zeichen der Anerkennung unserer zuverlässigen Brennstoffleistung und Bestätigung des erheblichen Vertrauens, das PSEG in Westinghouse setzt."

Westinghouse wird gemäß den Vertragsbedingungen seine 17x17 robusten Brennelemente mit der Bezeichnung RFA-2 liefern. Für das Design der RFA-2 wird die Technologie Robust Fuel Assembly™ verwendet, die in den letzten 19 Jahren bereits in mehr als 25.000 Elementen in über 62 Kraftwerken erfolgreich eingesetzt worden ist.

"Wir sind stolz, unseren Kunden mit Brennstoffen zu versorgen, die für beide Salem-Blöcke eine Wertschöpfung bedeuten, sodass er sein Werk weiterhin sicher, effizient und wirtschaftlich betreiben kann. Der Einsatz von RFA-2-Brennelementen in Salem kann dabei helfen, die Zykluskosten zu senken und eine hohe Leistungsqualität zu erhalten und die Menschen in New Jersey und dem Großraum Delaware Valley letztlich mit sicherer, sauberer und zuverlässiger Energie zu versorgen", sagte Michele DeWitt, Senior Vice President, Westinghouse Nuclear Fuel.

Die RFA-2-Brennelemente für das Kernkraftwerk Salem werden weiterhin in der Columbia Fuel Fabrication Facility in Columbia (South Carolina) von Westinghouse hergestellt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170823005843/de/

Contacts:

Westinghouse Electric Company

Sarah Cassella, Manager, External Communications, +1 412-374-4744

E-Mail: cassels@westinghouse.com

www.westinghousenuclear.com