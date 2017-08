Die neuen 1U und 2U All-Flash Ultra SuperServer unterstützen 20 hot-swap NVMe SSDs mit blockierungsfreien Gen 3 PCI-E x4 Direktanschlüssen für maximale Leistung, und der für Dichte optimierte 1U JBOF von Supermicro unterstützt 32 hot-swap NVMe



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- und Netzwerktechnologie sowie bei Green Computing, gab heute die Verfügbarkeit der neuen All-Flash NVMe (Non-Volatile Memory Express) 1U und 2U Ultra SuperServer bekannt. Der neue All-Flash 2U Ultra Server von Supermicro liefert mit 20 hot-swap NVMe SSDs wegweisende 18 Millionen IOPS an Speicherleistung.



"Um die niedrigste mögliche Latenz zu erzielen, wurden die neuen All-Flash 1U und 2U Ultra Server von Supermicro für die Unterstützung von 20 direkt angeschlossenen hot-swap NVMe SSDs konzipiert", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Diese neuen X11 Server besitzen ein blockierungsfreies Design, das den 20 NVMe SSDs insgesamt 80 PCI-E Lanes für uneingeschränkte Gen 3 PCI-E x4 Direktanschlüsse zuweist, die eine maximale Speicherleistung erzielen."



Mit der doppelten Anzahl direkt angeschlossener hot-swap NVMe SSDs im Vergleich zur vorherigen Generation unterstützt der neue All-Flash 1U Ultra Server von Supermicro 20 hot-swap NVMe SSDs. Des Weiteren ermöglicht der leistungsoptimierte, neue All-Flash 2U Ultra bis zu 18 Millionen IOPS an Speicherleistung.



Die X11 Ultra Server von Supermicro unterstützen vollumfänglich die besten Intel® Xeon® Scalable Prozessoren bis zu 205 Watt und 24 DIMMs, womit diese Server eine ausgezeichnete Wahl für Analytik mit höchsten Anforderungen und In-Memory Anwendungsbeschleunigung sind. Die Systemarchitektur wurde angepasst, damit die Systemressourcen optimal genutzt werden können, wobei jeder Prozessor 10 NVMe-Laufwerke und zwei 25 G Ports oder einen 100 G Port unterstützt.



Für Kunden, die nach noch größerer NVMe-Speicherkapazität pro Rack-Einheit suchen, bieten die neuen 32 hot-swap NVMe SSDs in 1U JBOF (Just a Bunch of Flash) von Supermicro maximale, hochleistungsfähige Speicherdichte.



Mit mehr als 100 NVMe-basierten Plattformen in seinem X11 Server- und Speicherportfolio erweitert Supermicro laufend seine Position als Innovationsführer bei NVMe-Server- und Speicherlösungen.



Weitere Informationen über die All-Flash NVMe-Serverlösungen von Supermicro finden Sie auf https://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm.



Vollständige Informationen über Supermicro® SuperServer®-Lösungen finden Sie auf www.supermicro.com.



Über Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



