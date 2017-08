BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Mittwoch überwiegend freundlich geschlossen. Damit schlugen sie einen anderen Weg als die Aktienmärkte in Westeuropa ein, die überwiegend nachgaben.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index gewann 0,53 Prozent auf 1044,96 Punkte.

In Budapest legte der ungarische Leitindex Bux um 0,35 Prozent auf 37 753,22 Punkte zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,2 (Vortag: 11,2) Milliarden Forint.

Einen weiteren Tag standen die Anteilscheine des Immobilienkonzerns Appeninn im Blick. Nachdem sie am Vortag mehr als sieben Prozent gewonnen hatten, gaben sie nun um knapp 4 Prozent nach. Die Schwergewichte der Budapester Börse hingegen zeigten sich dagegen nur moderat bewegt. Während die Aktien der Magyar Telekom auf Vortagesschluss aus dem Handel gingen, legten die Papiere der OTP Bank um 0,15 Prozent zu. Die Aktien der Ölgesellschaft Mol stiegen um 0,36 Prozent und die des Pharmakonzerns Gedeon Richter gewannen 0,51 Prozent.

In Warschau stieg der Wig-30 geringfügig um 0,06 Prozent auf 2773,55 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,08 Prozent auf 62 699,83 Punkte zu.

Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns PGNiG schlossen 0,76 Prozent tiefer. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) hatten ihr Kursziel für die Aktie leicht von 7,90 auf 7,50 Zloty gesenkt, zugleich aber ihre Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Sie erwarten, unterstützt von einer Erholung der Öl- und Gaspreise, solide Gewinne. Die Anteilscheine des Branchenkollegen Grupa Lotos gewannen 4,84 Prozent. Nach überraschend starken Geschäftszahlen zum Wochenstart äußerten sich nun Analysten positiv zur Aktie.

In Prag fiel der tschechische Leitindex PX um 0,23 Prozent auf 1031,33 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,4 (Vortag: 0,36) Milliarden tschechischen Kronen. Die Anteilscheine des Spirituosenkonzerns Stock, die bereits am Vortag um an der Spitze des PX um knapp 2,5 Prozent zugelegt hatten, stiegen nun um weitere 4,75 Prozent./rai/APA/ck/he

