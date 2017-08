Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer erklärt, warum er bei K+S nicht einsteigt - trotz Übernahmegerüchten.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Fünf Prozent gewannen am Mittwoch K+S. Die Aktie profitierte von einem Bericht, wonach der Hedgefonds Elliot Interesse an dem Salz- und Düngemittelhersteller haben soll. Der Fonds habe bei BHP Billiton einige Entscheidungen durchgesetzt, die den Weg für einen Einstieg bei K+S ebnen könnten. Das Problem an solchen Storys: Hedgefonds werfen immer einen Blick auf Aktien, das ist ihr Job. Übernahmefantasien um K+S gibt es seit Jahren, deshalb schwankt der Kurs stark. Ein Einstieg, weil die Geschäfte außerordentlich gut laufen, empfiehlt sich meines Erachtens nicht.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Mario Draghi hat am Mittwoch bei der Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften betont, dass die Notenbanken selbst bei Nullzinsen ...

