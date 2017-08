LUXEMBURG (IT-Times) - Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify will sich den lukrativen Musikmarkt in Asien nicht entgehen lassen und hat nun, wie bereits vermutet, den Markteintritt in Thailand realisiert. Die Schweden wollen das Musik-Geschäft in Asien weiter ausbauen. Dabei stehen insbesondere...

Den vollständigen Artikel lesen ...