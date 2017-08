Ob Frauenquoten für Vorstände oder E-Auto-Quote: Die Politik kennt keine Hemmungen mehr, wenn es darum geht, das vermeintlich Gute durch Freiheitsbeschränkungen durchzusetzen. Das ist ein Rückfall in unselige Zeiten.

Es war eine der ersten öffentlichen Äußerungen von Katharina Barley in ihrem neuen Amt als Bundesfamilien- und -frauenministerin: Sie forderte sie die baldige Einführung einer verbindlichen Frauenquote in Konzernvorständen.

Ihre SPD-Genossin und Amtsvorgängerin Manuela Schwesig, die in ihrer Amtszeit die verbindliche Frauenquote von 30 Prozent in Konzernaufsichtsräten bis 2020 durchgesetzt hatte, sprang Barley in der FAZ zur Hilfe: "Die Idee der Freiwilligkeit, die von CDU und CSU eingebracht wurde, ist gescheitert. Deshalb halte ich es für richtig, dass die Quote für Vorstände kommt. Man kann sich das jetzt noch ein Jahr anschauen, aber ich bin sicher, da wird sich nichts verbessern. Wenn 70 Prozent der Unternehmen nichts machen, ist die Konsequenz: Die feste Quote für Vorstände muss in der nächsten Wahlperiode kommen."

Eine grundsätzliche Rechtfertigung der Sinnhaftigkeit von Frauenquoten scheinen weder Barley noch Schwesig mehr für nötig zu halten. Längst hat sich ein parteiübergreifendes gesellschaftspolitisches Dogma etabliert, das Barley kürzlich in beispielhafter Weise unterbreitete: "Die Quote ist ein Erfolg für die gesamte Gesellschaft. Die vielen gut qualifizierten Frauen erhalten eine Chance und stoßen nicht mehr an die gläserne Decke." Diese "gläserne Decke", also eine angebliche, verdeckte Diskriminierung von Frauen durch mächtige Männer, ist die Standard-Begründung für die Notwendigkeit eines staatlichen Eingriffs in die unternehmerische Entscheidungsautonomie. Belege für die Existenz dieser ominösen Hindernisse sind nicht vorhanden, aber offenbar auch nicht notwendig, solange der Glaube an sie immer wieder erfolgreich herbeigebetet wird. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gehörte der "Glass Ceiling" zu Hillary Clintons Lieblingsthemen.

Die Quotenbefürworter haben es geschafft, dass allein der geringere Frauenanteil in Führungspositionen schon als Beleg der Diskriminierung akzeptiert wird - und der geringere Anteil weiblicher Bewerberinnen für diese Positionen entweder verschwiegen oder seinerseits als Diskriminierungsergebnis dargestellt wird. Wer wirklich konsequente Geschlechtergerechtigkeit sichern wollte, müsste schließlich den Anteil der Frauen an dem sich für die betreffenden Posten eignenden Bewerberpool mit einbeziehen.

Kritiker aus ...

