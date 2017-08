Weiterstadt (ots) -



- 1,0 TSI 85 kW (115 PS) jetzt auch mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhältlich - Manuelles 6-Gang-Getriebe erweitert Antriebsangebot des 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) - 1,6 TDI 85 kW (115 PS) ab sofort ebenfalls mit 7-Gang-DSG kombinierbar - KAROQ überzeugt mit außergewöhnlichem Platzangebot, emotionalem Design, modernen Konnektivitätslösungen und umfangreichem Angebot an Fahrerassistenzsystemen



SKODA erweitert das Angebot für den KAROQ um drei attraktive Motor-Getriebevarianten. Der 1,0-TSI-Benziner mit 85 kW (115 PS)* ist ab sofort mit dem automatischen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombinierbar. Die Preise beginnen bei 26.090 Euro in der Ausstattungslinie Ambition. Für den 1,6 TDI, der 85 kW (115 PS)* mobilisiert, ist das 7-Gang-DSG nun ebenfalls erhältlich. Diese Version ist in der Ausstattung Ambition ab 28.990 Euro bestellbar. Darüber hinaus können Kunden das Kompakt-SUV in Verbindung mit dem 110 kW (150 PS)* starken 1,5 TSI ACT jetzt auch mit manuellem 6-Gang-Getriebe und zu Preisen ab 26.490 Euro ordern.



SKODA bietet den KAROQ zunächst in den Ausstattungslinien Ambition und Style an. Die Ausstattungsvariante Active wird die Modellreihe zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen. Beim 1,0-TSI-Benziner mit 85 kW (115 PS) können Kunden nun alternativ zum manuellen 6-Gang-Getriebe auch zum 7-Gang-DSG greifen. Der KAROQ 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) ist ab 26.090 Euro bestellbar. Darüber hinaus erweitert SKODA das Portfolio für den 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI ACT um eine Version mit manuellem 6-Gang-Getriebe. Damit ist der SKODA KAROQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) bereits ab 26.490 Euro verfügbar. Die Besonderheit des 1,5-TSI-Aggregats ist das aktive Zylindermanagement (ACT). Die Funktionsweise besteht darin, dass der zweite und dritte Zylinder kurzzeitig abgeschaltet werden, wenn deren Leistung nicht benötigt wird. So läuft der Motor effizienter und spart je nach Fahrstil bis zu 0,5 Liter auf 100 Kilometer ein. ACT wird zwischen 1.400 und 4.000/min und bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h eingesetzt.



Auch auf Dieselseite sorgt SKODA mit einer neuen Motor-Getriebekombination für größere Vielfalt. Beim 85 kW (115 PS) starken 1,6 TDI können Käufer des KAROQ nun ebenfalls zwischen manuellem 6-Gang-Getriebe und 7-Gang-DSG wählen. Der neue KAROQ 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS) fährt ab 28.990 Euro vor.



SKODA KAROQ überzeugt mit viel Platz und modernster Technik Der SKODA KAROQ ist ein komplett neu entwickeltes kompaktes SUV. Das emotionale und dynamische Design steht mit seinen zahlreichen kristallinen Elementen ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache der tschechischen Traditionsmarke. Der SKODA KAROQ bietet markentypisch ein außergewöhnliches Platzangebot. Hinzu kommen je nach Ausstattung Voll-LED-Scheinwerfer. Dank innovativer Konnektivitätslösungen und einem großen Angebot an Fahrerassistenzsystemen setzt das Kompakt-SUV Maßstäbe in seinem Segment. Wie alle Modelle der Marke wartet der KAROQ mit zahlreichen cleveren Ideen auf. Hierzu zählen Ausstattungsdetails wie Regenschirm unter dem Beifahrersitz oder Eiskratzer im Tankdeckel.



SKODA KAROQ: Motorisierungen und Preise 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell Ambition 24.290 EUR, Style 25.890 EUR



Neu: 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG Ambition 26.090 EUR, Style 27.690 EUR



Neu: 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell Ambition 26.490 EUR, Style 28.090 EUR



1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Ambition 28.290 EUR, Style 29.890 EUR



1,6 TDI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell Ambition 27.190 EUR, Style 28.790 EUR



Neu: 1,6 TDI 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG Ambition 28.990 EUR, Style 30.590 EUR



2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell Ambition 31.290 EUR, Style 32.890 EUR



2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG Ambition 33.090 EUR, Style 34.690 EUR



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KAROQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,8 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 121 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 5,9 - 5,7 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,3 - 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 116 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,6 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,5 - 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 - 6,5 l/100km, außerorts 5,0 - 4,8 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 127 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAROQ 1,6 TDI 85 kW (115 PS) innerorts 5,0 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,5 - 4,4 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,7 l/100km, außerorts 4,9 l/100km, kombiniert 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



