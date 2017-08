Israels Ministerpräsident Netanjahu hat im Gespräch mit Russlands Präsident Putin indirekt mit einem militärischen Alleingang an der syrischen Grenze gedroht. So will er eine verstärkte iranische Präsenz verhindern.

Israel will eine verstärkte Militärpräsenz des Iran in Syrien entschlossen verhindern. Sein Land werde mit allen Mitteln dagegen vorgehen, dass iranische Kräfte in dem an Israel grenzenden Bürgerkriegsland dauerhaft Fuß fassten, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir ...

