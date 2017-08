Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Waalre (pta033/23.08.2017/20:00) - Die im m:access der Börse München gelistete IT Competence Group SE berichtet über das erste Halbjahr 2017.



Die Umsatzerlöse verringerten sich im ersten Halbjahr um 11% auf 10,4 Mio. Euro (Stand 30.6.2016: 11,7 Mio. Euro). Das geplante Umsatzwachstum konnte nicht erreicht werden. Das EBITDA lag mit TEUR -827 deutlich im negativen Bereich, nachdem im Vorjahr noch ein positives EBITDA in Höhe von TEUR 375 erzielt werden konnte.



In den Zahlen des ersten Halbjahres sind Kosten in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro enthalten, die im zweiten Halbjahr nicht mehr anfallen werden. Dies betrifft insbesondere Personalkosten für den nicht fortgeführten Geschäftsbereich Datacenter Infrastructure sowie weitere Personalkosten für nicht-umsatztragende Mitarbeiter.



Der Auftragsbestand zum 30.6.2017 lag bei rund 14,0 Mio. Euro und konnte damit entgegen der rückläufigen Umsatzentwicklung um rund 1,5 Mio. Euro zulegen (Stand 31.12.2017: ca. 12,5 Mio. Euro).



Für das zweite Halbjahr rechnen wir wieder mit einem leichten Umsatzwachstum. Das Ergebnis im zweitem Halbjahr 2017 wird aufgrund der angepassten Kostenstruktur deutlich positiv erwartet. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass der Verlust des ersten Halbjahres nicht mehr vollständig aufgeholt werden kann.



Für das Geschäftsjahr 2018 planen wir auch auf Gesamtjahressicht wieder mit einem deutlich positiven Ergebnis.



Der Zwischenbericht der IT Competence Group SE über das erste Halbjahr 2017 steht ab sofort auf unserer Homepage zum Download bereit.



IT Competence Group SE Investor Relations



t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-228 info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Käss Tel.: +49 7141 68883-0 E-Mail: info@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1503511200723



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 23, 2017 14:00 ET (18:00 GMT)