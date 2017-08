RBC Capital hebt Eon auf 'Outperform' und Kursziel auf 10,75 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon wegen der zurückerhaltenen Brennelementesteuer von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel hob RBC-Analyst John Musk in einer Studie vom Mittwoch von 8 auf 10,75 Euro an. Die Rückerstattung von rund 2,5 Milliarden Euro durch den Staat habe seine Sicht auf Eon verändert. Die Bilanzstruktur sei nun in Ordnung und biete Potenzial für höhere Investitionen. Er erhöhte zudem seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für das laufende und die kommenden Jahre. Zudem könnten Anleger auf eine hohe Dividendenrendite setzen.

RBC Capital senkt Uniper auf 'Sector Perform' - Kursziel erhöht

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Uniper nach der jüngsten Kursrally von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Da Uniper aber weiter von den steigenden Strompreisen profitiere, erhöhte RBC-Analyst John Musk in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von 19 auf 21,50 Euro. Der Experte geht davon aus, dass Uniper in der Lage ist, die Dividende in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen. Für 2020 geht er von einer Ausschüttung von 1,35 Euro je Aktie aus - das wären rund doppelt so viel wie für 2017. Da die Aktie aber zuletzt bereits stark gestiegen ist, sei sie trotz der Aussicht auf hohe Ausschüttungen und Übernahmespekulationen angemessen bewertet. Die Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf fast 60 Prozent zu und ist damit der größte Gewinner im MDax.

RBC Capital senkt Innogy auf 'Underperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Innogy wegen begrenzter Wachstumsperspektiven und bestehender Risiken im Geschäft mit Stromkunden von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Trotz einer leichten Kurszielerhöhung von 36,50 auf 37,50 Euro sei Innogy das unattraktivste Papier unter den deutschen Versorgertiteln, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Mittwoch. So dürfte die RWE-Tochter zum Beispiel in den kommenden Jahren die geringste Dividendenrendite bieten. Er bevorzugt daher die Papiere des Konkurrenten Eon und der Mutter RWE, die er beide mit "Outperform" bewertet. Die Eon-Beteiligung Uniper stufte er am Mittwoch in der Branchenstudie wegen der zuletzt hohen Kursgewinne von "Outperform" auf "Sector Perform" ab.

Warburg Research hebt RIB Software auf 'Buy' - Ziel 18,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 18,50 Euro erhöht. Nach dem Auftrag der Schweizer Implenia erschienen die Jahresziele des Bausoftwareherstellers konservativ, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine Schätzungen an.

Oddo BHF hebt Zooplus auf 'Neutral' - Ziel bleibt 150 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Zooplus von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 150 Euro belassen. Analyst Martin Decot begründete sein neues Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der jüngsten Kursentwicklung. Der jüngste Kursverfall zeige, dass die Auswirkungen von Übernahmespekulationen auf den Aktienkurs deutlich abgenommen haben. Diese seien in seinen Augen übertrieben gewesen. Nach schwachen Resultaten für das zweite Quartal kürzte er aber geringfügig seine Schätzungen für das Gesamtjahr.

Berenberg startet SAP mit 'Buy' - Ziel 106 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat SAP mit "Buy" und einem Kursziel von 106 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Dax-Konzern profitiere weiterhin von den Investitionen in die Datenbanksoftware Hana und in die Datenwolke (Cloud), schrieb Analyst Gal Munda in einer Branchenstudie vom Mittwoch zu Software-Unternehmen und zum Thema Automatisierung. Der Zyklus stehe erst am Anfang.

Equinet nimmt K+S mit 'Accumulate' wieder auf - Ziel 22 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat K+S mit "Accumulate" und einem Kursziel von 22 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. 2016 sei ein schreckliches Jahr für den Salz- und Düngemittelkonzern gewesen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer Studie vom Mittwoch. In den Jahren 2017 und 2018 dürfte nun aber vieles besser werden. Die kurz- bis mittelfristigen Chancen halte er für größer als die sicherlich vorhandenen Risiken.

Berenberg startet Nemetschek mit 'Hold' - Ziel 70 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek mit "Hold" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die hohe Bewertungsprämie, mit der der Bausoftware-Hersteller verglichen mit der Konkurrenz gehandelt werde, sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Gal Munda in einer Branchenstudie vom Mittwoch zu Software-Unternehmen und zum Thema Automatisierung. Mit einer weiteren Aufwertung rechnet der Experte aber nicht.

DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 76 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess-Aktien von 79 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler schraubte seine Schätzungen wegen der Integration von Chemtura etwas zurück. Die operative Geschäftsentwicklung des Chemiekonzern sei aber gut und der Umbau komme wie geplant voran, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Thyssenkrupp - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 24,10 auf 24,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er habe nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) erhöht, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer Studie vom Mittwoch. Gabriel prognostiziert auch steigenden Margen im europäischen Stahlgeschäft der Essener.

