GN Hearing erweitert seine Produktpalette durch eine wiederaufladbare Batterie-Option für seine revolutionären ReSound LiNX 3D Hörgeräte. Die wiederaufladbare Batterie-Lösung, die ab 1. September in den Vereinigten Staaten und auf anderen bedeutenden Märkten zur Verfügung steht, bietet den Nutzern von ReSound zusätzliche Auswahlmöglichkeiten. Die wiederaufladbare Option ist auch für Beltone Trust in Nordamerika erhältlich und ab 1. September wird dieses Angebot auf andere bedeutende Märkte ausgeweitet.

ReSound LiNX 3D Rechargeable Mehr als eine weitere wiederaufladbare Hörgerätelösung

Die wiederaufladbare Batterie-Lösung wurde auf der Grundlage unseres tiefen Verständnisses der Nutzererwartungen entwickelt. Darüber hinaus sind wir bestrebt, die Nutzer in die Lage zu versetzen, diejenige Lösung zu finden, die am besten ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Die heutige Mitteilung erfolgt nach der Ankündigung der2,4-GHz-Drahtlostechnologie der innovativen 5. Generation für die Hörgeräte ReSound LiNX 3D von GN Hearing, die eine beispiellose Klangqualität, eine verbesserte Passform und eine bahnbrechende umfassende und einzigartige Fern-Feinabstimmung bieten und darüber hinaus den Nutzern ein neuartiges Hörakustikerlebnis versprechen.

Die weite Verbreitung der wiederaufladbaren Batterie-Zusatzgeräte durch Hörakustiker trägt zu einer Erweiterung des bereits umfassenden ReSound-Ökosystems bei. ReSound LiNX 3D Rechargeable besitzt alle Vorteile von ReSound LiNX 3D und wird nun ergänzt durch die tagtägliche Verfügbarkeit einer wiederaufladbaren Batterie. Durch die Möglichkeit zur Aufladung über Nacht werden die Nutzer von den Vorteilen der ständigen Verfügbarkeit profitieren können, ohne die Batterien von Zeit zu Zeit wechseln zu müssen. Darüber hinaus werden die Nutzer Zeit und Mühe sparen, wobei die Umweltbelastung geringer ausfällt und sie mehr Freiheit und größeren Komfort genießen können. Schließlich wird das Vertrauen in das Gerät weiter gestärkt.

"GN Hearing ist äußerst erfreut, in unserem Streben nach beispielloser Klangqualität und außergewöhnlicher Benutzererfahrung den Hörgeräte-Nutzern nun eine weitere Option bieten zu können", so Anders Hedegaard, President und CEO von GN Hearing. "Diese neue wiederaufladbare Batterie-Lösung versetzt die Hörakustiker in die Lage, ihren Kunden eine zusätzliche Option bieten zu können. Die Nutzer von Hörgeräten erhalten somit weitere Auswahlmöglichkeiten, um ihr Hörakustikerlebis an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen", fügte er hinzu.

Über GN Hearing

GN Hearing A/S ist der Geschäftsbereich für Medizinprodukte der GN Group, einem Weltmarktführer im Bereich intelligenter Audiolösungen. Das Unternehmen hat sich aufgrund der überlegenen Klangqualität und Konnektivität zum Branchenführer entwickelt. Die im Jahr 1869 gegründete GN Group beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter und ist an der Nasdaq Kopenhagen (GN.CO) kotiert. GN Hearing ist bestrebt, das Hörerlebnis seiner Kunden zu verbessern und sinnvolle Lösungen zu entwickeln, die in der Lage sind, die Lebensqualität der Kunden durch eine hervorragende Hörakustik anzuheben.

