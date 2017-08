Der Dow hat am Mittwoch nachgelassen. Zum Handelsende in New York wurde der Index mit 21.812,09 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.445 Punkten im Minus gewesen (-0,26 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 5.855 Punkten (-0,26 Prozent). Nach Ansicht von Marktkommentatoren ist bei Anlegern die Nervosität vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA groß. Dieses beginnt am Donnerstag, unter anderem nehmen Fed-Chefin Janet Yellen, EZB-Chef Mario Draghi und Bundesbank-Chef Jens Weidmann daran teil. Jede öffentliche Äußerung kann zu starken Ausschlägen an den Märkten führen.

Zudem gab es am Mittwoch enttäuschende Daten von der US-Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor fiel im August von 53,3 auf 52,5 Punkte, Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Auch die Zahl der Neubauten in den USA fiel überraschend um 9,4 Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend stärker.

Ein Euro kostete 1,1819 US-Dollar (+0,47 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.290,30 US-Dollar gezahlt (+0,43 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,10 Euro pro Gramm.