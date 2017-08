Wer hätte das gedacht? Der Goldpreis hat sich im laufenden Jahr besser entwickelt als DAX, S&P oder auch EuroStoxx. Doch kaum einer nimmt davon Notiz. Das könnte sich aber bald ändern. Der Goldpreis arbeitet an seinem Ausbruch über die 1.300-Dollar-Marke - und damit an einem großen Kaufsignal. Das Hoch aus dem vergangenen Jahr bei 1.366 Dollar rückt in greifbare Nähe. Und Anleger können bei einem Ausbruch sogar mit Kursen von 1.500 Dollar liebäugeln.

