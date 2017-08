Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat das Wahlziel seiner Partei bei der kommenden Bundestagswahl präzisiert. "Wir haben das Ziel, stärkste Partei zu werden. Das heißt 30 Prozent plus x. Das ist realistisch", sagte der SPD-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Trotz schlechter Umfrageergebnisse ist Heil weiter optimistisch. "Wir wissen, dass ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger noch nicht festgelegt ist", ergänzte der Sozialdemokrat.



