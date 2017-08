Kaltfront "Kolle", die am Freitagnachmittag vor allem die hohen Temperaturen im Süden ablöste, hat - nach den Unwettern der letzten Wochen - erneut heftige Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Die als geschädigt gemeldete Fläche vor allem in Bayern und Baden-Württemberg beträgt rund 15.000 Hektar. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...