FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Brauchen Rennräder einen Elektroantrieb? Welche Bereiche der Branche setzen auf Digitalisierung? Und was für ein Fahrrad eignet sich eigentlich als Dienstfahrzeug? Solche Fragen stehen im Zentrum der Eurobike, die am kommenden Mittwoch (30. August) in Friedrichshafen am Bodensee startet. Welche Trends auf der Fahrradschau gezeigt werden, wollen die Messe und einige Aussteller bereits an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) präsentieren. Die Eurobike läuft mit 1400 Ausstellern insgesamt vier Tage lang - die ersten drei Tage sind ausschließlich fürs Fachpublikum, am letztem Messetag wird die Schau für alle Interessierten geöffnet./kst/DP/zb

