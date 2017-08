Emailage, der führende Anbieter von Lösungen für die globale Betrugsbekämpfung und Identitätsprüfung mittels E-Mail-Adressen-Bewertung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Wachstumskapitalinvestition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Investition stand unter der Leitung von Anthos Capital unter Teilnahme von Radian Capital, Wipro Ventures, Mucker Capital und Tallwave Capital.

Emailage wird die Mittel für den Ausbau bestehender Partnerschaften sowie für die Weiterentwicklung seines leistungsfähigen, adressengestützten prädiktiven Scoring-Systems verwenden. Ferner will das Unternehmen das Wachstum in Nordamerika, in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Lateinamerika (LATAM) und in anderen Schlüsselmärkten vorantreiben. "Diese Investition versetzt uns in die Lage, unser rapides Wachstum fortzusetzen, unsere Marktführung im Bereich Online-Betrugsbekämpfung zu stärken und Unternehmen weltweit bedeutende Betrugsbekämpfungskapazitäten bereitzustellen", so der CEO von Emailage, Rei Carvalho.

Die Software-as-a-Service-Lösung von Emailage basiert auf E-Mail-Adressen als eindeutige globale Kennung und liefert leistungsfähige Echtzeitinformationen zur Risikoaufklärung. Emailage kombiniert umfangreiche E-Mail-Transaktionsverläufe, maschinelle Lern-Algorithmen sowie positive und negative Daten, um einen prädiktiven Risikowert zu erzeugen, der wiederum die Risikobeurteilung sämtlicher Transaktionen, für die eine E-Mail-Adresse besteht, erleichtert. Zu den Anwendungsfällen gehören Online-Transaktionen, Kontoeröffnungen/Anmeldungsvorgänge, Pflege von Kundenkonten sowie der Anzeigenmarkt.

"Emailage hat eine leistungsfähige Lösung entwickelt, die für sämtliche Unternehmen im Online-Geschäft unabdingbar ist", so Paul Farr von Anthos Capital. "Es erfüllt uns mit Stolz, in ein Unternehmen zu investieren, das Online-Transaktionen für Unternehmen und Verbraucher sicherer macht."

Emailage unterstützt Hunderte Kunden auf der ganzen Welt bei der Betrugsbekämpfung, darunter fünf der zehn führenden internationalen Einzelhändler, drei der fünf größten internationalen Fluggesellschaften, die drei führenden PC-Hersteller, drei der sechs führenden Kreditkartenanbieter, drei der fünf führenden Kreditinstitute, die vier führenden Geldtransferanbieter und drei der fünf führenden Online-Reisebüros. Bis dato hat Emailage Transaktionen im Gesamtwert von fast 100 Milliarden US-Dollar analysiert und über 17 Millionen Transaktionen mit hohem Risiko identifiziert.

Über Emailage

Emailage ist ein führender Anbieter von Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Online-Betrugsfälle wesentlich zu reduzieren. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und unterhält Niederlassungen in Phoenix, London und Sao Paulo. Mit Hilfe wichtiger Partnerschaften, unternehmenseigener Daten sowie maschineller Lerntechnologie erstellt Emailage ein mit der E-Mail-Adresse eines Kunden verbundenes multidimensionales Profil und liefert so einen Risikoprognosewert. Kunden erzielen wesentliche Kostenersparnisse durch das Erkennen und Verhindern betrügerischer Transaktionen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.emailage.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170823006141/de/

Contacts:

Emailage

Dorothy Wolden, +1 (480) 719-4758

PR Director

press@emailage.com