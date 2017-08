Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESBANK - Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht angesichts des aktuellen Inflationsausblicks keine geldpolitische Notwendigkeit für eine Verlängerung des umstrittenen EZB-Anleihekaufprogramms über das bisherige Enddatum Dezember 2017 hinaus. Zugleich sprach er sich im Interview der Börsen-Zeitung gegen ein abruptes Ende der Wertpapierkäufe aus, um Turbulenzen an den Märkten zu vermeiden. Er plädierte allerdings zumindest für einen raschen Ausstieg. (Börsen-Zeitung S. 7)

EINLAGENSICHERUNG - Die Töpfe für die europaweite Einlagensicherung füllen sich nur langsam. Bislang haben Europas Banken 42 Milliarden Euro angespart. Gemessen daran, dass die Fonds in der Regel 0,8 Prozent der geschützten Spareinlagen vorhalten sollen, fehlen nach jetzigem Stand noch etwa 30 Milliarden Euro, heißt es. Ausgerechnet in Deutschland klafft die größte Lücke. (SZ S. 22)

TÜRKEI - "Mehr Ehrlichkeit in den Beziehungen zur Türkei" fordert der CSU-Politiker Manfred Weber, der die christdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament führt. "Wir müssen die Beitrittsgespräche jetzt nicht mehr nur einfrieren, sondern offiziell beenden." Parallel soll Ankara eine Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen über die Zollunion angeboten werden: "Das Flüchtlingsabkommen zeigt doch, dass man trotz Differenzen in bestimmten Bereichen gut zusammenarbeiten kann, wenn es für beide Seiten Vorteile bringt. (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten)

BREXIT - Die Rolle der Luxemburger Richter des EuGH zählte bislang zu den Hauptstreitpunkten in den Austrittsverhandlungen Großbritanniens mit der EU-Seite. Doch jetzt zeigt sich London offenbar kompromissbereit. (Handelsblatt S. 9)

DIESELAUTOS - Die millionenfache Software-Nachrüstung von Dieselautos wird nach Einschätzung des Umweltbundesamtes nicht ausreichen, um Fahrverbote in deutschen Städten zu verhindern. Das geht aus Modellrechnungen hervor, die das Amt am Mittwoch in Berlin vorgelegt hat. Demnach wären in 70 von 90 deutschen Städten, in denen zu viel Stickoxide gemessen werden, die Beschlüsse des Autogipfels von Anfang August nahezu wirkungslos: Die Grenzwerte würden auch weiterhin nicht eingehalten. Die Autoindustrie hatte bei dem Gipfel zugesagt, den Ausstoß des gesundheitsgefährdenden Gases durch Justierungen der Bordelektronik zu verringern. Zudem sollten Kaufprämien den Umstieg auf sauberere Autos erleichtern. (SZ S. 1)

ÖPP/A1 - Die SPD nimmt die drohende Insolvenz des angeschlagenen Autobahn-Konsortiums A1 Mobil in Kauf. "Wir werden keinen Euro in diese Autobahn-Betreibergesellschaft reinstecken", sagte Johannes Kahrs, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. "Das heißt: kein Steuergeld für dieses gescheiterte Modell." Es müsse zudem überprüft werden, ob die anderen Projekte der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) beim Autobahnbau rückabgewickelt werden können. (Funke Mediengruppe/Handelsblatt S. 17)

KOALITION - Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zieht erste rote Linien, sollte ihre Partei nach der Bundestagswahl an der Regierung beteiligt sein. Ohne eine Stabilisierung des Rentenniveaus auf dem heutigen Stand von knapp 48 Prozent werde es keine SPD-Unterschrift unter einem Koalitionsvertrag geben, sagte Nahles im Interview mit dem Handelsblatt. "Das Rentenniveau ist eine zentrale Frage." (Handelsblatt S. 1)

STROMZÄHLER - Um das Energienetz zu modernisieren, werden europaweit analoge Stromzähler durch digitale Smart-Meter ersetzt. Doch bei der Umrüstung geht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern einen ineffizienten und teuren Sonderweg, wie eine Analyse des Beratungsunternehmens Baringa Partners zeigt. Demnach wird in allen Haushalten in Großbritannien bis 2020 ein Smart-Meter vorhanden sein. In Deutschland dauert die Umrüstung wohl zwölf Jahre länger als in Großbritannien. Zudem würden am Ende nicht einmal 20 Prozent der Zähler tatsächlich smart sein. (Handelsblatt S. 21)

ENERGIEWENDE - Landwirte klagen in diesem verregneten Sommer viel über wetterbedingte Einbußen. Dabei ist es nicht so, als hätten viele keine Alternative. Die Energiewende ist für Tausende Bauern zu einer stabilen Einkommensquelle geworden. Sie erzeugen den Rohstoff für Biogasanlagen, mit deren Hilfe sie subventionierten Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Landwirte produzieren auch Elektrizität mit geförderten Solarzellen auf Scheunendächern und Ackerstreifen. Nicht zuletzt zahlen Windkraftbetreiber Zehntausende Euro im Jahr Pacht für die Fläche auch nur eines Windrades. Und dabei soll es nicht bleiben. (FAZ S. 17)

ERBSCHAFTSTEUER - Trotz des mühsam verabschiedeten Kompromisses zur künftigen Besteuerung von Firmenerben eskaliert abermals Streit darüber - dieses Mal um die Anwendung der neuen Vorschriften. Doris Ahnen, Finanzministerin in Rheinland-Pfalz, forderte Bayern am Mittwoch auf, die zwischen den Ländern abgestimmten Regeln auch umzusetzen. Ein bayerischer Sonderweg sei "nicht hinzunehmen", sagte die SPD-Politikerin. Auch Bayern müsse "die Erhebung der Erbschaftsteuer, wie alle anderen 15 Länder, auf Basis der gemeinsam vereinbarten Regeln vollziehen". (SZ S. 19)

