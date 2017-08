Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Müller, Sie sind seit 1.5 Jahren Geschäftsführer des Branchenverbandes Intergenerika. Welches sind die wichtigsten Entscheidungen, die Sie in dieser Zeit getroffen haben, welche grössten Projekte liegen auf Ihrem Schreibtisch?

Dr. Axel Müller: Auch unter meiner Führung setzt sich der Verband weiterhin für die stärkere Förderung von Generika in der Schweiz ein. Es gibt keinen Grund, weshalb die patentabgelaufenen Qualitätsarzneimittel in der Schweiz noch ein embryonenhaftes Dasein führen. Gerade hinsichtlich der für die Zukunftsfähigkeit des Schweizerischen Gesundheitssystems zentralen Sparbemühungen sind die qualitativ gleichwertigen und gleichzeitig bis zu 70% günstigeren Alternativen zu den Originalen von zentraler Bedeutung. Schon heute leisten Generika jährlich einen Sparbeitrag von einer Milliarde Franken - und bei dem tiefen Marktanteil von Generika liegt hier noch ein weit grösseres Sparpotential brach. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verhinderung eines aktuell vom Bundesrat geprüften Referenzpreissystems für Medikamente.

Wie eine Dreivierteilmehrheit der Schweizer Bevölkerung, die Ärzteschaft und Apotheker lehnen wir einen Systemwechsel klar ab und treten in einer Allianz konzertiert dagegen an. Last but not least werden wir zukünftig Biosimilars, die Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika, nicht zuletzt wegen der inhärenten Sparpotentiale zukünftig in der Schweiz fördern. Mit der ansteigenden Verbreitung von Biosimilars können zukünftig auch in der Schweiz noch zusätzliche signifikante Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe getätigt werden. Was mich besonders freut - wir konnten in diesem Jahr zwei neue Mitgliedsunternehmen für Intergenerika gewinnen und wollen unseren Verband zukünftig noch breiter abstützen.

Der Bundesrat möchte bis 2020 Referenzpreise für Medikamente einführen, deren Patentschutz abgelaufen ist. Sie wehren sich dagegen mit dem Argument, dass die Patienten keine Einschränkung wünschten. Viele Patienten benötigen aber schon Zuschüsse, um die Prämien überhaupt noch bezahlen zu können. Wäre es also nicht an der Zeit, alle möglichen Mittel zur Preissenkung zu unterstützen?

Lassen Sie mich vorab mit einem Missverständnis aufräumen - Medikamente sind in der Schweiz keine Kostentreiber, und Generika schon gar nicht. Im Gegenteil, die Arzneimittelpreise sind seit Jahren permanent am sinken. Aus verschiedenen Gründen ist ein Referenzpreissystem für die Schweiz ungeeignet. Bei dieser "Billigstmedizin" bekommt der Patient nur noch das billigste Medikament von der Krankenkasse erstattet. Er wäre also der Wahlfreiheit beraubt. Ich kenne die mit dem Wegfall der Wahlfreiheit verbundenen Nachteile aus ganz persönlicher Erfahrung, ist doch meine Mutter in Deutschland eine der Millionen von Patientinnen und Patienten, die mit den nach dem Billigstprinzip und nicht nach den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Patienten verursachten Medikamentenwechseln konfrontiert sind.

Gerade bei älteren Menschen, die gleichzeitig mehrere Medikamente einnehmen müssen, können erzwungene Medikamentenwechsel erfahrungsgemäss zu grossen Problemen wie einer Übermedikation führen. Gemeinsam mit Ärzten, Apothekern und Patientenorganisationen lehnen wir ein Referenzpreissystem für Medikamente klar ab und setzen uns für den Erhalt des bewährten bestehenden Systems des differenzierten Selbstbehaltes ein, bei dem Patienten schon heute in einem sozial verträglichen Masse in die Selbstverantwortung gezogen werden.

Welche Erfahrungswerte gibt es aus Ländern, welche Referenzpreise eingeführt haben?

Erfahrungen aus der EU zeigen, dass die Gesundheitskosten durch die Einführung von Referenzpreisen bei Generika nur kurzfristig gesenkt werden. Längerfristig steigen die Kosten aber, weil die Ärzte eher wieder teurere Originalpräparate verschreiben. Auch deshalb, weil sie schlichtweg keine Zeit dafür haben, Patienten das komplizierte Referenzpreissystem zu erklären und ihnen die Zuzahlung in der Apotheke ersparen wollen. Ein weiteres Phänomen ist das Sterben der Anbieter im Markt. In vielen EU-Ländern herrscht ein ruinöser Preiskampf, bei dem sich Hersteller in Ausschreibungsverfahren immer weiter unterbieten. Mit dem steigenden Kostendruck auf Arzneimittelhersteller sinkt deren Interesse, margenschwache aber lebensnotwendige Medikamente wie Antibiotika weiter herzustellen. In der Schweiz würden Oligo- oder gar Monopole drohen und die Gefahr von Versorgungsengpässen drohen. Schon heute kommt es hierzulande vor, dass Ärzte händeringend nach einigen Medikamenten suchen.

Sie sind angetreten, um sowohl Advokat der Patienten und gleichzeitig Vertreter der Interessen der Generika-Industrie zu sein. Wenn man den Preisüberwacher ...

