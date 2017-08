Keine Woche ist der Anschlag von Barcelona her, da gibt es in den Niederlanden eine Terrorwarnung. Nach Hinweisen der spanischen Polizei wird ein Konzert der US-Band Allah-Las abgesagt, der Konzertsaal geräumt.

Nach einer Terrorwarnung der spanischen Polizei ist am Mittwochabend in Rotterdam ein Rockkonzert abgesagt worden. In der Nähe des Veranstaltungsortes sei ein Kleinlaster mit verdächtigen Gasflaschen entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ahmed Aboutaleb bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor habe es eine konkrete Warnung der spanischen Polizei im Zusammenhang mit dem geplanten Konzert der US-amerikanischen Band Allah-Las gegeben.

Nach Angaben des Bürgermeisters hat der von der Polizei beschlagnahmte Kleinlaster spanische Kennzeichen. Der Fahrer, ein Spanier, sei festgenommen worden.

Ob es tatsächlich einen Zusammenhang ...

