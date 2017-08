Osnabrück (ots) - 1409 Einkommensmillionäre in Niedersachsen



Osnabrück. Die Zahl der Einkommensmillionäre in Niedersachsen ist nach den neuesten Zahlen des Landesamtes für Statistik gestiegen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf die Lohn- und Einkommenssteuerstatistik, die nun für das Jahr 2013 vorliegt. Demnach bezogen 1409 Menschen ein Jahreseinkommen von über einer Million Euro. Bei der zurückliegenden Auswertung aus dem Jahr 2010 waren es noch 1215.



Insgesamt meldete das Statistikamt 3,8 Millionen Steuerpflichtige mit Jahreseinkünften von zusammengerechnet mehr als 132 Milliarden Euro. Die Daten der Lohn- und Einkommensstatistik werden wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst dreieinhalb Jahre später veröffentlicht.



