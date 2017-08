Einige Tage sah es so aus, als wäre die Rally beim Bitcoin gebremst. Doch so einfach geben sich die Bullen nicht geschlagen. Zuletzt fand der Bitcoin in Euro neue Käufer, die den Kurs wieder über 3500 BTC-EUR führten. Bei anderen Kryptowährungen herrscht ebenfalls Goldgräberstimmung. Die Kryptowährung Monero hat sich im Wert über Nacht fast verdoppelt. Wir stellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...