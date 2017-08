New York - Nach der kleinen Kursrally an den US-Börsen am Vortag ist es zur Wochenmitte wieder leicht abwärts gegangen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion. Der Dow Jones Industrial gab am Mittwoch um 0,40 Prozent auf 21'812,09 Punkte nach und zeigte sich damit auf Monatssicht (per Schlussstand 31. Juli) wieder im Minus. Am Dienstag noch hatte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,90 Prozent den grössten Tagesgewinn seit April verbucht.

Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,35 Prozent auf 2'444,04 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,37 Prozent auf 5'851,78 Punkte nach.

Eine Reihe jüngster Aussagen zur US-Wirtschaftspolitik von Donald Trump führten am Mittwoch an den Finanzmärkten zu Verwirrung und Risikoscheu. Hinweise auf Fortschritte bei der angepeilten Steuerreform sorgten zwar für etwas Optimismus, parallel wurden Anleger aber von Äusserungen des US-Präsidenten zur geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko und zur nordamerikanischen Freihandelszone Nafta verunsichert. Diese stellte Trump bei einem Auftritt in der Stadt Phoenix erneut in Frage.

Ausserdem warnte der Präsident, einen drohenden Government Shutdown in Kauf zu nehmen, sofern er vom Kongress keine Zusage für die geforderte Mauer bekomme. Dabei werden nur noch die als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...