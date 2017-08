Heilbronn (ots) - Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka fordert, EU-Zahlungen an die Türkei einzufrieren. Lischka sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagausgabe): "Mit Herrn Erdogan muss man in klaren deutschen Hauptsätzen reden. Das bedeutet insbesondere, dass die Europäer gemeinsam die derzeit laufenden Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei über eine Vertiefung der Zollunion aussetzen sollten, die EU-Beitrittsverhandlungen auf Eis legen und die vorgesehenen EU-Gelder für Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung für die Türkei im Umfang von 4,5 Milliarden Euro einfrieren. Das ist das Mindeste, was jetzt geschehen muss."



