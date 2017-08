The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0237923 KOMMUNALBK 2026 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2E4QM1 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QN9 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QP4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QQ2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QR0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QS8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QT6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GS3Y9 TAG IMMOBILIEN WA 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MB7 COBA MTH S.P18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSW7 DZ BANK CLN E.9352 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSX5 DZ BANK CLN E.9353 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSY3 DZ BANK CLN E.9354 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS06 DZ BANK CLN E.9356 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS14 DZ BANK CLN E.9357 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS22 DZ BANK CLN E.9358 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS30 DZ BANK CLN E.9359 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS48 DZ BANK CLN E.9360 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS55 DZ BANK CLN E.9361 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CS63 DZ BANK CLN E.9362 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSZ0 DZ BANK CLN E.9355 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2L17 LB.HESS.-THR. IHS 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXS9 LBBW STUFENZINS 17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA US00083LAK98 SWED.EXP.CRED. 2022 MTN BD02 BON USD N