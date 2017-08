FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50

FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10

PUN1 XFRA GB00BPXRVT80 PUNCH TAVERNS LS-,009572

WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD

IM1 XFRA FR0010458729 IMPLANET SA EO 0,05