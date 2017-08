Und zwar in den USA. Dort verleibt man sich den Software-Plattform-Anbieter Digital Lumens ein - für einen mittleren zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Osram sieht in der Digitalisierung von Gebäudetechnik große Wachstumschancen und macht daher den nächsten Schritt in eine abseit der Beleuchtung weisende Richtung.



Das war noch nicht alles: Man will sich weiter umsehen und auch in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente Lichtsteuerung und Industrie 4.0 stärker werden. Hier sind Unternehmenasangaben zufolge Zukäufe bis zu insgesamt 500 Mo. Euro möglich.



