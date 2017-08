FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SEITWÄRTS - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag vor dem Beginn der mit Spannung erwarteten Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,07 Prozent höher auf 12 183 Punkte.

USA: - ABWÄRTS - Nach der kleinen Kursrally an den US-Börsen am Vortag ist es zur Wochenmitte wieder leicht abwärts gegangen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion. Der Dow Jones Industrial gab am Mittwoch um 0,40 Prozent auf 21 812,09 Punkte nach und zeigte sich damit auf Monatssicht (per Schlussstand 31. Juli) wieder im Minus. Am Dienstag noch hatte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,90 Prozent den größten Tagesgewinn seit April verbucht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die jüngste Rede von US-Präsident Donald Trump in Pheonix wirkt immer noch nach und hat die asiatischen Börsen am Donnerstag ausgebremst. Viele Anleger zweifeln angesichts des starken Gegenwinds, der Trump ins Gesicht bläst, stark daran, dass er seine Wirtschaftsagenda umsetzen kann. Seine Äußerungen zur Freihandelszone Nafta schürten zudem erneut die Sorge um den freien Handel. In China lag der CSI 300, in dem die wichtigsten Werte des Festlands gelistet sind, 0,16 Prozent im Minus. In Japan notierte der Leitindex Nikkei auch angesichts eines stabilen Yen 0,30 Prozent im Minus. Nach der ereignislosen Rede von EZB-Präsident Mario Draghi richten sich die Blicke der Investoren nun auf die Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole. Davon erhoffen sich Marktexperten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der USA und der Europäischen Zentralbank. Neben Draghi wird auch Fed-Chefin Janet Yellen an dem Treffen teilnehmen.

DAX 12.174,30 -0,45% XDAX 12.180,33 -0,60% EuroSTOXX 50 3.438,63 -0,49% Stoxx50 3.040,09 -0,48% DJIA 21.812,09 -0,40% S&P 500 2.444,04 -0,35% NASDAQ 100 5.851,78 -0,37% Nikkei 225 19.380,33 -0,28% (7:00 Uhr)

RENTEN: - BEHAUPTET - Neben den Nachwirkungen der jüngsten Trump-Rede und weiterer US-Daten steht die Notenbanktagung in Jackson Hole im Fokus. Viele Investoren dürften sich heute nach Meinung von Dirk Gojny, Experte der National-Bank, deswegen lieber zurückhalten. Er rechnet mit einem behaupteten Start des Bund-Futures in den Tag und im Handelsverlauf mit einer Spanne zwischen 163,85 und 165,55.

Bund-Future Schlusskurs 164,89 0,32% Bund-Future Settlement 164,85 0,02%

DEVISEN: - STABIL - Der Euro hat sich am Morgen über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag bei 1,1802 US-Dollar. Im späteren US-Handel des Vortages hatte der Euro zuvor weiter angezogen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1799 (Dienstag: 1,1771) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8475 (0,8495) Euro.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1802 -0,04% USD/Yen 109,17 0,12% Euro/Yen 128,84 0,07%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre kräftigen Vortagesgewinne gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 52,57 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um vier Cent auf 48,37 Dollar.

