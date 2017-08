SII Semiconductor Corporation (President: Nobumasa Ishiai, Hauptbüro: Chiba-shi, Chiba; nachstehend "SII Semiconductor"), eine Tochtergesellschaft von Seiko Instruments Inc. (President: Hitoshi Murakami, Hauptbüro: Chiba-shi, Chiba; nachstehend "SII"), die Halbleiter fertigt und verkauft, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seinen Firmennamen am 5. Januar 2018 in ABLIC Inc. ändern wird.

SII Semiconductor wurde im September 2015 gegründet. Über eine gemeinsame Investition der Development Bank of Japan Inc. (President und CEO: Masanori Yanagi, Hauptbüro: Chiyoda-ku, Tokio, nachstehend "DBJ") im Januar 2016 hat SII Semiconductor seine Geschäftstätigkeit durch die Fortsetzung der Halbleitergeschäfte von SII implementiert und erweitert. Gegenwärtig ist das Eigenkapital von SII Semiconductor in 60 für SII und 40 für DBJ aufgeteilt. SII wird jedoch seine 30 des Eigenkapitals an DBJ übertragen, und DBJ wird nach dem Januar 2018 70 übernehmen. SII Semiconductor ist entschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen und seinen Firmennamen zu ändern, um seine Geschäftstätigkeiten als auf analoge Halbleiter spezialisierter Hersteller weiter zu vergrößern und auszudehnen.

SII Semiconductor bleibt weiterhin bestrebt, seine Entwicklungsfunktion und seine Fertigungskapazitäten für Halbleiterprodukte zu erweitern. Diese Produkte weisen einen geringen Stromverbrauch auf und ermöglichen den Niederspannungsbetrieb und ultrakleine Gehäusetechnologien, die im Laufe der erfolgreichen Firmengeschichte von SII vervollkommnet wurden. Gleichzeitig fördert das Unternehmen M&As, Zusammenschlüsse usw. und agiert so auf globaler Ebene als branchenführendes Unternehmen für analoge Halbleiter.

1. Neuer Firmenname und Logo

[Name]

ABLIC Inc.

[Logo]

Der neue Firmenname lautet ABLIC. Das ist eine Kombination aus ABLE und IC (Integrated Circuit, Integrierter Schaltkreis) und bedeutet, dass mit Halbleitertechnologien das Unmögliche möglich wird. Das Logo ist eine Kombination aus einem nach oben weisenden Pfeil, der für Wachstum steht, und einem schwarzen Diamantsymbol, das für einen IC steht. Es symbolisiert den Anfangsbuchstaben des Firmennamens, A, sowie das Vorhaben des Unternehmens, die Gesellschaft insgesamt mit Halbleitern voranzubringen.

2. Datum für den Wechsel des Firmennamens

5. Januar 2018 (vorgesehen)

3. Überblick über das Unternehmen

Name SII Semiconductor Corporation Kapital 9.250 Millionen Yen Datum der Gründung 28. September 2015 Anzahl der Beschäftigten 832 (zum 31. März 2017) Website http://www.sii-ic.com/en/

