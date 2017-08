Genf (awp) - Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval erhalten für das per Ende April abgeschlossene Geschäftsjahr 2016/17 erneut keine Dividende. Für das laufende Geschäftsjahr strebt die Gruppe eine leichte Steigerung des Umsatzes und des Reingewinns nach Steuern an, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...