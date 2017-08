DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Trotz der vernichtenden Bilanz der Wirkung der Ergebnisse des Dieselgipfels durch das Umweltministerium sieht die Automobilindustrie vorerst keinen Grund für Nachbesserungen. Es bestehe "keinerlei Anlass für Nachjustierungen", erklärte der Verband der Automobilindustrie (VDA). Außerdem lägen die vom Umweltbundesamt (UBA) vorgestellten Prognosen zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen "mit den VDA-Berechnungen auf einer Linie". Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und das UBA hatten zuvor nach einer Analyse der Ergebnisse des Dieselgipfels eine vernichtende Bilanz gezogen. Auch Hardware-Nachrüstungen seien nötig, forderte Hendricks. Eine Hardware-Nachrüstung lehnte der Verband ab: Diese sei "in der Breite technisch nicht umsetzbar", denn es fehle der Platz für die nötigen Tanks. Außerdem sei sie "langwierig". Ähnlich hatten sich beim Dieselgipfel bereits die Autobauer geäußert.

Das UBA hatte Szenarien für die Effekte von Software-Updates sowie der von den Autoherstellern angekündigten Kaufprämien für Dieselfahrzeuge entworfen. Zusammengenommen mit einer Bestandserneuerung durch moderne Euro-6-Fahrzeuge könnten die Emissionen nach den Berechnungen des VDA bis Anfang 2019 um bis zu 14 Prozent im Vergleich zu 2017 gesenkt werden, erklärte der Verband.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:15 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q

09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Prudential: 0,145 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 108 zuvor: 109 - GB 10:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+2,0% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -1,4 Punkte zuvor: -1,5 Punkte - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.440,50 -0,04 Nikkei-225 19.377,83 -0,29 Schanghai-Comp. 3.282,34 -0,16 DAX-Future 12.176,00 -0,60% XDAX 12.180,33 -0,60% MDAX 24.918,87 -0,11% TecDAX 2.267,70 -0,31% EuroStoxx50 3.438,63 -0,49% Stoxx50 3.040,09 -0,48% Dow-Jones 21.812,09 -0,40% S&P-500-Index 2.444,04 -0,35% Nasdaq-Comp. 6.278,41 -0,30% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,89 +52

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Markt gerate immer mehr in den Bann des Notenbankertreffens in Jackson Hole und gehe in Deckung. Die Börsenumsätze flauten daher immer weiter ab, die Gefahr von Zufallsausschlägen nehme zu, heißt es. Gleichzeitig gebe es nur negative Vorgaben. So setze sich das Politchaos in Washington fort und werde verstärkt durch die näherrückende US-Schuldenbremse mit dem drohenden "Government Shutdown". Gleichzeitig fallen die Renditen. Für den Bankensektor sind das negative Vorgaben. Währenddessen nagt der Euro an der 1,18er-Marke zum Dollar und steht kurz vor einem Ausbruch nach oben. Nur weiche Worte von EZB-Chef Draghi zu der Devise könnten ihn nun noch schwächen, heißt es im Handel. Zuletzt hatte sich Draghi nicht mehr zum Euro geäußert. Für Autoaktien sehe es schlecht aus angesichts der sich offenbar als nutzlos erweisenden Einigung auf ein Software-Update beim Diesel-Gipfel.

Rückblick: Etwas leichter - Nach der Erholungsrally vom Vortag ging den Märkten die Puste aus. Zudem belastete der wieder über 1,18 Dollar gestiegene Euro und die Renditen gaben nach. Letzteres sorgte für Gegenwind vor allem bei den Bankenaktien. Damit entfielen gleich zwei der Kurstreiber des Vortages. Den Aktienmarkt stützten aber starke Signale von der Konjunktur, die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone überraschten positiv, vor allem in Deutschland und Frankreich. Übergeordnet sorgte das am Donnerstag beginnende Zentralbankertreffen in Jackson Hole für Zurückhaltung. Kräftig unter Druck stand der Mediensektor mit einem Indexminus von rund 2,6 Prozent. Auslöser war ein Kurssturz von 11 Prozent bei der britischen Werbeagentur WPP nach einer drastisch reduzierten Jahresprognose. Dies belastete auch die nächstgrößere Werbeagentur Publicis in Paris, deren Aktie 3,2 Prozent nachgab. Prosieben im DAX wurden ohne eigene Nachrichten um 3,7 Prozent nach unten gerissen. Im MDAX verloren RTL 1,6 Prozent und Axel Springer 1,4 Prozent. In Wien brachen die Aktien des Baukonzerns Porr um 15,3 Prozent ein. Trotz eines Anstiegs der Produktionsleistung um 21 Prozent zum Vorjahr und eines Rekord-Auftragsbestands von 5,7 Milliarden Euro ging es mit dem Gewinn rund 18 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Gewinnmitnahmen drückten Eon um 0,7 Prozent, RWE schlossen jedoch 0,2 Prozent höher. Die Analysten von RBC hatten sich positiv zu beiden Aktien geäußert. K+S sprangen um weitere 4,5 Prozent nach oben. Hier spekulierte der Informationsdienst Platow, der Hedgefonds Elliott könnte an einem Einstieg interessiert sein. Kräftig nach oben ging es bei Constantin Medien: Hier waren auf der Hauptversammlung der Vorstandsvorsitzende und der gesamte Aufsichtsrat zurückgetreten, worauf Anleger die Aktien zwischenzeitlich auf über 6 Prozent ins Plus trieben. Am Abend schlossen sie 1,5 Prozent höher. Der Index-Betreiber Stoxx nimmt die Aktien zum Index-Revirement am Abend des 15. September aus dem Stoxx-600. Borussia Dortmund stiegen 2,6 Prozent und damit auf den höchsten Kurs seit 16 Jahren. Hier hat Oddo BHF das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Im TecDAX sprangen RIB Software um 6,5 Prozent nach oben im Gefolge eines Großauftrags durch das schweizerische Bauunternehmen Implenia.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) unv. bei 12.180 Punkten

Die Lufthansa-Aktie wurde 0,7 Prozent niedriger getaxt. Die Fluggesellschaft hatte am Abend ihr Interesse am Erwerb von Teilen der insolventen Air Berlin konkretisiert, allerdings keinerlei Details darüber genannt. Für Air Berlin ging es nachbörslich um 2 Prozent nach oben.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Händler verwiesen zur Begründung auf die US-Politik. US-Präsident Donald Trump hatte vor Anhängern angekündigt, den Bau einer Mauer zu Mexiko durchzuziehen, selbst wenn er zur Finanzierung die Tätigkeit der Regierung einstellen müsse. Zudem drohte Trump mit dem Ende der Nafta, des nordamerikanischen Freihandelsabkommens. Zugleich erhöhte sich auch die Nervosität im Vorfeld des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole. Die US-Konjunkturdaten vom Tage gaben ein gemischtes Bild ab. Für Lowe's ging es um 3,7 Prozent nach unten. Trotz unerwartet guter Absatzzahlen musste die Baumarktkette die Ziele für das Gesamtjahr kappen. Wal-Mart tut sich im Wettbewerb mit Amazon mit Google zusammen und forciert damit seinen Kampf um Kunden im Internet. Die Wal-Mart-Aktie fiel um 0,1 Prozent, der Kurs der Google-Mutter Alphabet gewann 0,2 Prozent. Die Amazon-Aktie gab um 0,9 Prozent nach.

US-Anleihen verzeichneten angesichts der politischen Unwägbarkeiten eine erhöhte Nachfrage, da Sicherheit wieder gesucht war. Die Rendite zehnjähriger Titel reduzierte sich um 5 Basispunkte auf 2,17 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.18 Uhr EUR/USD 1,1806 -0,0% 1,1809 1,1814 EUR/JPY 128,81 +0,1% 128,68 128,85 EUR/CHF 1,1402 +0,0% 1,1398 1,1408 GBP/EUR 1,0833 -0,0% 1,0840 1,0835 USD/JPY 109,11 +0,1% 108,96 109,08 GBP/USD 1,2789 -0,1% 1,2802 1,2799

Nachdem sich der Dollar am Dienstag von seinen Vortagesverlusten erholt hatte, fiel er wieder zurück, belastet vor allem von der jüngsten Rede von US-Präsident Trump. Als positiver Impuls für den Euro erwiesen sich zusätzlich starke europäische Einkaufsmanagerdaten. Im späten US-Handel ging der Euro mit 1,1819 Dollar um. Marktteilnehmer führten die volatile Dollar-Entwicklung auch auf die Nervosität vor dem Beginn des Treffen in Jackson Hole zurück.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,36 48,41 -0,1% -0,05 -15,2% Brent/ICE 52,57 52,57 0% 0,00 -10,5%

Die Ölpreise legten mit der Veröffentlichung der offiziellen wöchentlichen Lagerdaten deutlich zu. Der achte Rückgang in Folge fiel mit 3,33 Millionen Barrel etwas stärker aus als erwartet. Auch die Benzinlagerbestände gingen zurück. Die am Vorabend veröffentlichten Daten des American Petroleum Institute hatten hier einen Anstieg vermeldet und für Verunsicherung gesorgt. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 48,41 Dollar zu. Für Brent ging es um 1,4 Prozent auf 52,57 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,29 1.290,70 -0,1% -1,42 +12,0% Silber (Spot) 17,07 17,09 -0,1% -0,02 +7,2% Platin (Spot) 978,95 979,00 -0,0% -0,05 +8,3% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,5% +0,02 +18,8%

Der Goldpreis profitierte vom fallenden Dollar und der wieder erhöhten Risikoscheu. Die Feinunze gewann zum US-Settlement 0,3 Prozent auf 1.295 Dollar. Das Edelmetall liegt damit wieder in der Nähe der starken Widerstandsmarke bei 1.300 Dollar, an dem Aufwärtswellen in diesem Jahr schon mehrfach gescheitert waren.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

DEUTSCHE LUFTHANSA

hat das Interesse am Erwerb von Teilen der insolventen Air Berlin konkretisiert. Deutschlands größte Fluggesellschaft legte am Mittwoch ein Gesamtkonzept vor. Über die Details sei mit dem Insolvenzverwalter Stillschweigen vereinbart worden. Der Gläubigerausschuss von Air Berlin hatte sich am Mittwoch erstmals getroffen und die weitere Betriebsfortführung sowie die Weiterführung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beschlossen.

AIR BERLIN

Air Berlins Generalbevollmächtigter Frank Kebekus dämpft die Erwartungen an einen Verkauf der insolventen Fluglinie innerhalb kürzester Zeit. Im Interview mit der Wirtschaftswoche sagte er: "Vor September wird es höchstwahrscheinlich keine großen Deals geben".

TELE COLUMBUS

hat im zweiten Quartal weitere Kunden hinzugewonnen. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn legten zu. Die Ziele für das laufende Jahr bekräfigte das SDAX-Unternehmen. Der Umsatz stieg um 3,7 Prozent auf 124 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um knapp 6 Prozent auf 62,4 Millionen Euro zu. Tele Columbus gewann in dem Zeitraum 14.000 Internet- und 15.000 Telefonie-Verträge hinzu. Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Kunden kletterte auf 17,80 Euro von 17,00 Euro im ersten Quartal.

CONSTANTIN MEDIEN

Auf der Hauptversammlung hat sich Großaktionär Bernhard Burgener im Machtkampf durchgesetzt und den Aufsichtsrat mit seinen Leuten besetzt. Zuvor hatten der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende und Großaktionär Dieter Hahn sowie die anderen Mitglieder des Gremiums ihren Rücktritt erklärt, ebenso CEO Fred Kogel. Der Streit um die Ausrichtung tobt schon seit geraumer Zeit. Kogel und Hahn, die wie Burgener rund 30 Prozent der Anteile an Constantin kontrollieren, wollten das traditionsreiche Filmgeschäft verkaufen und sich auf die Segmente Sport sowie Sport- und Event-Marketing konzentrieren. Burgener war vehement dagegen.

