- Kompaktes Premium-SUV mit innovativem Innenraum-Konzept - Vergrößerte Türinnentaschen und intelligent nutzbarer Stauraum - Variabler Laderaumboden und viele praktische Features



Köln. Viele Autofahrer ärgern sich regelmäßig über mangelnden oder ungeeigneten Stauraum. Mit dem neuen Volvo XC40, der in den nächsten Wochen seine Weltpremiere feiert, gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der schwedische Premium-Hersteller verfolgt ein innovatives Innenraum-Konzept und setzt im Segment der kompakten Premium-SUV Maßstäbe bei Platz, Laderaum und Funktionalität.



Der Volvo XC40 komplettiert die SUV-Palette der schwedischen Premium-Marke, die bislang aus dem Top-Modell Volvo XC90 und der seit Juli erhältlichen zweiten Generation des globalen Bestsellers Volvo XC60 besteht. Für das neueste Modell hat die Volvo Konsumentenforschung intensiv das Nutzungsverhalten von Stadtbewohnern unter die Lupe genommen - und insbesondere untersucht, wie sie ihr Gepäck und die alltäglichen Dinge im Fahrzeug verstauen. Die Kunden wurden auch befragt, wie sich die Innenräume ihrer Autos verbessern lassen.



In den verschiedenen Städten ergaben sich ähnliche Ergebnisse, die den Volvo Designern bei der Gestaltung des Interieurs des Volvo XC40 halfen. "Als wir mit den Menschen darüber sprachen, wie und wo sie ihre Gegenstände platzieren, stellte sich heraus, dass viele Fahrzeuge in diesem Bereich nicht überzeugen. Telefone rutschen in der Mittelkonsole herum, Tüten und Taschen kämpfen permanent gegen das Umfallen und Autofahrer suchen hinter dem Lenkrad im Portemonnaie, um die passende Servicekarte zu finden. Diese und viele andere Probleme wollten wir lösen", erklärt Louiza Atcheba, Model Brand Manager für die 40er Baureihe bei Volvo Cars.



Die Designer verzichten jetzt beispielsweise auf Lautsprecher in den Fahrzeugtüren des neuen Volvo XC40. Stattdessen sitzt der belüftete Subwoofer unter der Windschutzscheibe. Dadurch bieten die Türfächer nun genügend Platz für einen Laptop oder einen Tablet-Computer, eine Wasserflasche, Schirm und Sonnenbrille.



"Bei der Gestaltung der Mittelkonsole haben wir uns nicht allein auf ein schönes Design konzentriert, sondern sichergestellt, dass die Becherhalter auch als Becherhalter genutzt werden können und es ausreichend Ablagemöglichkeiten für Münzen, Karten und Ladekabel gibt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf einem speziell für Telefone vorgesehenen Platz mit induktiver Lademöglichkeit und USB-Anschlüssen", sagt Conny Ewe Blommé, Senior Design Manager bei Volvo Cars.



Das Handschuhfach ziert ein kleiner Klapphaken, an dem sich Einkaufstüten und Taschen befestigen lassen. Unter dem Vordersitz befindet sich ein Stauraum, der für Tablets und andere kleinere Gegenstände ausreicht.



Der neue Volvo XC40 wartet darüber hinaus mit Kartenhaltern am Armaturenbrett auf. Damit hat man bei Bedarf die Kredit- und Tankkarte, aber auch Parktickets immer schnell zur Hand. Die Mittelkonsole beherbergt zudem ein großes Ablagefach, in das zum Beispiel eine Box für Taschentücher passt. Mit dem speziellen herausnehmbaren Abfalleimer werden Insassen Müll schnell los.



"Das Ladeabteil verfügt über einen klappbaren Kofferraumboden, mit dem sich das Gepäck sortieren und das komplette Volumen nutzen lässt, ohne dass der Boden entnommen werden muss. Durch die elektrisch umklappbaren Rücksitzlehnen entsteht auf Knopfdruck ein ebener Ladeboden", so Conny Ewe Blommé.



Im Kofferraum des Volvo XC40 finden sich außerdem ein zusammenklappbares Trennsystem mit zwei Haken für Einkaufstaschen und andere Gepäckstücke, vier Lasthaken vereinfachen zudem die Sicherung der Ladung. Zusätzlichen Stauraum bietet ein verstecktes Fach unter dem Ladeboden.



"Vieles, was wir beim Volvo XC40 getan haben, basiert auf dem Feedback der Kunden. In unserem neuen SUV beenden wir das in anderen Fahrzeugen herrschende Durcheinander und stellen zugleich sicher, dass alles in Reichweite, aber außerhalb des Sichtfelds ist. Es geht um das Ende der Unordnung und auch darum, die eigenen Gedanken aufzuräumen", so Louiza Atcheba.



Hinweis:



Der Volvo XC40 ist noch nicht erhältlich und dementsprechend noch nicht homologiert. Die offiziellen Verbrauchs- und CO2-Werte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



