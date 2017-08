Gesundheitsprävention lohnt sich volkswirtschaftlich enorm, wie eine aktuelle Studie der HSH Nordbank belegt. In Deutschland werden für die Vorbeugung von Krankheiten aber immer noch zu wenig Anreize gesetzt.

Vorsorge und ein gesunder Lebensstil können Krankheiten vorbeugen und die Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten. Das weiß zwar jeder, aber längst nicht jeder handelt auch danach.

Wie viel Deutschland an Krankheitsausgaben jährlich sparen könnte, wenn die Menschen hierzulande länger jung und gesund blieben, hat jetzt die HSH Nordbank in ihrer neuen Gesundheitsstudie ausgerechnet: Würde sich jeder Bundesbürger durch Vorsorge und einen gesunden Lebensstil sozusagen um ein Jahr biologisch verjüngen, fielen hierzulande pro Jahr 10 Milliarden Euro weniger an Gesundheitskosten an.

"In Deutschland wird vor allem Geld ausgegeben, um Krankheiten zu behandeln. Der Anteil der Prävention an den Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen beträgt gerade einmal ein Prozent", sagt Studienautor Thomas Miller von der HSH Nordbank.

Laut Statistischem Bundesamt belaufen sich die Gesundheitsausgaben in Deutschland auf mehr als 344 Milliarden Euro. Im Durchschnitt sind das 4.213 Euro je Einwohner, allerdings steigen ...

