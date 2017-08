Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Drucker- und Computerhersteller HP hat im dritten Quartal zwar den Umsatz kräftig erhöht, der Gewinn war allerdings rückläufig. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 13,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 12,28 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn sank indes auf 696 nach 783 Millionen Dollar. Bereinigt um Sondereffekte betrug das Ergebnis je Aktie 43 Cent. Analysten hatten mit 42 Cent gerechnet. Beobachter bemängelten allerdings, dass hohe Kosten im PC-Geschäft die Margen gedrückt hätten. Den bereinigten Gewinn je Aktie für das laufende vierte Quartal sieht HP zwischen 42 und 45 Cent. Analysten gingen bislang von 44 Cent bei einem Umsatz von 12,81 Milliarden Dollar aus. Rückenwind erhielt HP von zuletzt besseren PC-Verkäufen. Im zweiten Quartal wurde der US-Konzern sogar wieder Spitzenreiter bei den Computerverkäufen vor der chinesischen Lenovo. Vergangene Woche musste Lenovo zudem überraschend den ersten Quartalsverlust seit knapp zwei Jahren ausweisen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000 - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.440,50 -0,04% Nikkei-225 19.377,46 -0,29% Hang-Seng-Index 27.541,52 +0,51% Kospi 2.375,90 +0,40% Shanghai-Composite 3.281,73 -0,18% S&P/ASX 200 5.742,90 +0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Donnerstag ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz festzustellen. Negative Vorgaben aus den USA und ein schwächerer Dollar dämpfen die Kauflaune. Die Anleger halten sich aber auch in Erwartung des Notenbankertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zurück. In Hongkong legen die Kurse etwas deutlicher zu. Händler sprechen von Nachholbedarf, nachdem der Handel in Hongkong am Mittwoch wegen des Taifuns Hato ausgesetzt worden war. Der Taifun dürfte jedoch die Umsätze der Kasinos im Spielerparadies Macau beeinträchtigt haben, die wegen Überschwemmungen und Stromausfällen den Betrieb vorübergehend einstellen mussten. Daher geben die in Hongkong notierten Aktien von Kasinobetreibern nach. SJM Holdings verlieren 1,6 Prozent, Sands China 0,4 Prozent und Galaxy Entertainment 0,2 Prozent. Die Börse in Sydney wird von Aktien des Bergbausektors gestützt, nachdem sich in China die Metallpreise erholt haben. Rio Tinto gewinnen 2,5 Prozent und BHP Billiton 1,7 Prozent. Fortescue Metals rücken um 0,8 Prozent vor. In steigt Indexschwergewicht Samsung um 0,3 Prozent. Das am Mittwoch vorgestellte neue "Phablet" Galaxy Note 8 gibt dem Kurs keine größeren Impulse. Außerdem entscheidet am Freitag ein Gericht, ob Konzernlenker Jay Y. Lee wegen Korruption ins Gefängnis muss.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Drucker- und Computerhersteller HP verlor nach der Veröffentlichung von Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 1,4 Prozent (siehe Tagesthema). Williams-Sonoma sprangen dagegen um 6,6 Prozent auf 46,25 Dollar nach oben. Der Anbieter hochpreisiger Haushaltsartikel hatte überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.812,09 -0,40 -87,80 10,37 S&P-500 2.444,04 -0,35 -8,47 9,17 Nasdaq-Comp. 6.278,41 -0,30 -19,07 16,63 Nasdaq-100 5.851,78 -0,37 -21,55 20,32 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 681 Mio 688 Mio Gewinner 1.555 2.122 Verlierer 1.384 844 unverändert 138 124

Etwas leichter - Händler verwiesen zur Begründung auf die US-Politik. US-Präsident Donald Trump hatte vor Anhängern angekündigt, den Bau einer Mauer zu Mexiko durchzuziehen, selbst wenn er zur Finanzierung die Tätigkeit der Regierung einstellen müsse. Zudem drohte Trump mit dem Ende der Nafta, des nordamerikanischen Freihandelsabkommens. Zugleich erhöhte sich auch die Nervosität im Vorfeld des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole. Die US-Konjunkturdaten vom Tage gaben ein gemischtes Bild ab. Für Lowe's ging es um 3,7 Prozent nach unten. Trotz unerwartet guter Absatzzahlen musste die Baumarktkette die Ziele für das Gesamtjahr kappen. Wal-Mart tut sich im Wettbewerb mit Amazon mit Google zusammen und forciert damit seinen Kampf um Kunden im Internet. Die Wal-Mart-Aktie fiel um 0,1 Prozent, der Kurs der Google-Mutter Alphabet gewann 0,2 Prozent. Die Amazon-Aktie gab um 0,9 Prozent nach.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,17 -4,5 2,21 -27,7 30 Jahre 2,75 -3,9 2,79 -32,1

Die US-Anleihen verzeichneten eine erhöhte Nachfrage, da Sicherheit wieder stärker gesucht war angesichts der wieder gestiegenen politischen Unwägbarkeiten der Trump-Administration. Aber auch die Nordkorea-Krise sei noch nicht ausgestanden und es könne hier jederzeit zu einer Verschärfung der Lage kommen, ergänzte ein Teilnehmer. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys reduzierte sich um 5 Basispunkte auf 2,17 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1804 -0,0% 1,1809 1,1751 +12,2% EUR/JPY 128,83 +0,1% 128,68 128,62 +4,8% EUR/GBP 0,9231 +0,1% 0,9225 0,9165 +8,3% GBP/USD 1,2789 -0,1% 1,2802 1,2816 +3,7% USD/JPY 109,12 +0,2% 108,96 109,51 -6,7% USD/KRW 1126,65 -0,0% 1126,81 1132,84 -6,7% USD/CNY 6,6618 +0,0% 6,6589 6,6673 -4,1% USD/CNH 6,6586 -0,1% 6,6642 6,6698 -4,5% USD/HKD 7,8250 -0,0% 7,8254 7,8254 +0,9% AUD/USD 0,7898 -0,1% 0,7907 0,7885 +9,5%

Nachdem sich der Dollar am Dienstag von seinen Vortagesverlusten erholt hatte, fiel er wieder zurück, belastet vor allem von der jüngsten Rede von US-Präsident Trump. Als positiver Impuls für den Euro erwiesen sich zusätzlich starke europäische Einkaufsmanagerdaten. Im späten US-Handel ging der Euro mit 1,1819 Dollar um. Marktteilnehmer führten die volatile Dollar-Entwicklung auch auf die Nervosität vor dem Beginn des Treffen in Jackson Hole zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,37 48,41 -0,1% -0,04 -15,2% Brent/ICE 52,57 52,57 0% 0,00 -10,5%

Die Ölpreise legten mit der Veröffentlichung der offiziellen wöchentlichen Lagerdaten deutlich zu. Der achte Rückgang in Folge fiel mit 3,33 Millionen Barrel etwas stärker aus als erwartet. Auch die Benzinlagerbestände gingen zurück. Die am Vorabend veröffentlichten Daten des American Petroleum Institute hatten hier einen Anstieg vermeldet und für Verunsicherung gesorgt. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 48,41 Dollar zu. Für Brent ging es um 1,4 Prozent auf 52,57 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,59 1.290,70 -0,1% -1,11 +12,0% Silber (Spot) 17,07 17,09 -0,1% -0,02 +7,2% Platin (Spot) 979,00 979,00 0% 0 +8,3% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,5% +0,02 +18,8%

Der Goldpreis profitierte vom fallenden Dollar und der wieder erhöhten Risikoscheu. Die Feinunze gewann zum US-Settlement 0,3 Prozent auf 1.295 Dollar. Das Edelmetall liegt damit wieder in der Nähe der starken Widerstandsmarke bei 1.300 Dollar, an dem Aufwärtswellen in diesem Jahr schon mehrfach gescheitert waren.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

SAMSUNG

hat das neue Modell Galaxy Note 8 vorgestellt. Demnach enthält das Gerät zwei Kameras auf der Rückseite und verbesserte Bildqualität. Das sogenannte "Phablet" ist eine Mischung aus einem Smartphone und einem größeren Tablet. Samsung hatte im Herbst 2016 wegen des explosionsgefährdeten Galaxy Note 7 starke Einnahme-Einbußen hinnehmen. Den Preis des neuen Gerätes gab Samsung noch nicht bekannt. Es kommt am 15. September in die Läden. Der Konkurrent Apple will im Laufe des Septembers sein neues iPhone vorstellen.

UBER

ächzt weiter unter hohen Verlusten. IM zweiten Quartal betrug das Minus 645 Millionen US-Dollar, verglichen mit 708 Millionen aus dem ersten Quartal. Der Umsatz, bereinigt um Einmalaufwendungen für Fahrer in New York, die versehentlich zu wenig Geld bekommen hatten, kletterte um 17 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal auf 1,75 Milliarden Dollar. Das war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Ubers Board sucht derzeit einen neuen CEO als Nachfolger von dem im Juni zurückgetretenen Travis Kalanick.

