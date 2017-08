Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT verbesserte sich um 14% auf 11,7 Mio CHF und auch unter dem Strich resultiert mit 6,4 Mio gar eine Steigerung um 27%. Zur Ergebnisentwicklung von Warteck Invest trug vor allem ein um 11% höherer Erfolg aus Vermietung von 13,7 Mio CHF bei, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstag ...

